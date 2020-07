Nuoto, Thomas Ceccon: “100 dorso la mia gara, ma i 100 sl mi stuzzicano. I 400 misti? Mi piacerebbero”

La parola d’ordine è maturità. Thomas Ceccon, classe 2001, è pronto per programmare la stagione più importante della sua giovane carriera che dovrà portarlo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il giovane atleta veneto, a proposito di Maturità, ha chiuso un importante capitolo della propria vita e sicuramente si sente diverso da quel ragazzino che aveva stupito tutti anni fa e su cui tutti avevano puntato. Le medaglie giovanili sono state diverse, ma ora è il momento di far vedere qualcosa a livello seniores.

Lui, conscio delle proprie possibilità e dei propri limiti, va avanti per la sua strada. Il riferimento è Alberto Burlina che lo allena a Verona e spesso l’azzurrino ha modo di incrociare chi la storia l’ha fatto e vorrà continuare a farla nel nuoto italiano. Ci si riferisce a Federica Pellegrini. Per lui Federica non ha quell’aura di divinità che molti potrebbero pensare, perché vedendola praticamente tutti i giorni vive il tutto con grande semplicità. “Essermi messo alle spalle la Maturità è importante, perché potrò allenarmi meglio. La mia gara sono i 100 dorso, è quella che sento mia, ma i 100 stile libero mi stuzzicano anche se vanno preparati in maniera specifica“, le parole di Thomas, nell’intervista concessa a OA Sport (in collaborazione con Sport2U), nella trasmissione Swim2U condotta da Enrico Spada e da Giandomenico Tiseo.

Ceccon, stimolato anche dalla vicinanza degli azzurri della velocità nei collegiali passati, è affascinato dalla gara regina e aspira a un crono sotto i 48″ nel 2021. Lo vedremo all’opera nel Trofeo Settecolli dell’11-13 agosto a Roma su questa distanza e forse anche nei 200 misti, che vorrebbe tornare a fare anche per un panorama internazionale meno proibitivo. Un aspetto importante da sottolineare è stato quello dell’approccio alla gara: “Non sono uno che sente troppo la tensione, ma faccio fatica a gestirla quando non mi sento al 100%. Io comunque cerco di dare sempre quello che ho“. Ma in che cosa deve migliorare Thomas Ceccon: “Nella potenza, e devo lavorare maggiormente in palestra perché la tecnica è un aspetto che ho sempre curato. Irrobustirmi è fondamentale per le mie gare“. E i 400 misti? “Mi piacerebbe farli, ma vanno allenati per bene perché la gara più dura che ci sia in piscina“.

