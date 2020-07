Tokyo 2020, Thomas Bach: “Sarebbe stato più semplice cancellare i Giochi. Ma siamo qui per disputarli”

Il Presidente del CIO, ex fiorettista oro olimpico a squadre, il tedesco Thomas Bach, è tornato a parlare dalle pagine dell‘Equipe, uno tra i quotidiani sportivi più famosi al mondo. Asserendo che cancellare i Giochi 2020 invece di posticiparli al 2021 sarebbe stato persino più semplice, per il Comitato Olimpico Internazionale.

“Ma noi siamo qui per organizzare i Giochi, non per cancellarli“, le sue parole dirette. Tokyo 2020, come tutti sanno, è stata la prima edizione nella storia posticipata di un anno, e dovrebbe tenersi nel 2021, in Giappone, dal 23 luglio all’8 agosto. I problemi logistici da affrontare sono innumerevoli, come mettere in sicurezza le vari sedi di gara, il Villaggio degli atleti, Hotel, preoccuparsi dei trasporti differenziati, aumentare il numero dei volontari, ri-organizzare il ticketing ecc. ecc. A tutto ciò ovviamente si aggiunge la questione economica, con un costo lievitato a $650 milioni di dollari (€573 milioni di euro).

Ecco ancora Bach: “Dobbiamo capire se è possibile migliorare il piano organizzativo principale, sotto tutti i punti di vista, dall’assistenza agli atleti ai trasporti. La crisi ha dimostrato che necessitiamo di più solidarietà nello sport, ma anche nella società. Spero che tutto questo porti a una maggiore cooperazione tra le Federazioni internazionali e gli organizzatori dei principali eventi internazionali”.

Le Olimpiadi del prossimo anno al momento restano confermate, ma è difficile sapere oggi se la pandemia legata al Covid-19 sarà cessata o meno per l’estate 2021. Alcuni esperti hanno detto che solo un vaccino potrebbe ‘salvare’ i Giochi, mentre un recente sondaggio tenuto nel mese di luglio ha fatto registrare un dato importante, visto che il 77% della popolazione giapponese non crede che le Olimpiadi possano essere disputate il prossimo anno.

Foto: LaPresse