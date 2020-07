NASCAR Xfinity Series. Austin Cindric entra nella storia in Kentucky!

Austin Cindric entra nella storia della NASCAR! Il #22 di casa Penske è il primo pilota della storia a vincere entrambe le gare di un doubleheader valido per una delle tre categorie nazionali. Al Kentucky Speedway, Cindric ha dominato la seconda prova in due giorni dell‘Xfinity Series, la ‘F2’ della NASCAR.

Il quindicesimo round della stagione è iniziato sotto il controllo di Noah Gragson. Il #9 del Jr Motorsport ha replicato la prestazione della ‘Race 1’ ed ha siglato il primo segmento di corsa davanti ad Harrison Burton (Gibbs) ed Austin Cindric. Come accaduto nella corsa di venerdì, la seconda Stage ha delineato gli equilibri in pista. La Ford Mustang #22 di Cindric ha preso il largo sui rivali ed ha conquistato il secondo ‘traguardo volante’ di giornata. Antony Alfredo (Richard Childrenss Racing) ed il già citato Burton hanno completato la seconda fase della manifestazione al secondo ed al terzo posto.

L’ultimo terzo della seconda corsa del Kentucky Speedway ha visto un solo uomo al comando: Cindric. La prima posizione del pilota Penske è stata messa in discussione a causa dell’incidente di Brandon Jones. Il pilota di casa Gibbs ha sbattuto violentemente contro le barriere di protezione ed ha chiamato in pista la Safety Car a meno di 20 passaggi dalla fine.

Austin Cindric non ha però perso la prima piazza nelle battute finali ed ha potuto festeggiare la seconda vittoria in carriera nella serie, la numero due in stagione. Secondo posto finale per Chase Briscoe (Haas), attardato di oltre due secondi dalla vetta. Chiudono la Top5 i due piloti del Kaulig Racing, Justin Haley e Ross Chastain e l’alfiere del Jr Motorsport Justin Allgaier. Ricordiamo che quest’ultimo ha rischiato di non poter prendere il via a causa di un brutto incidente che lo ha visto protagonista nel finale della prima corsa.

Prossima gara tra una settimana in Texas!

LA CLASSIFICA DELLA ‘RACE 2’ DELLA NASCAR XFINITY SERIES IN KENTUCKY

Austin Cindric (Ford) Chase Briscoe (Ford) Justin Haley (Chevrolet) Ross Chastain (Chevrolet) Justin Allgaier (Chevrolet)

Foto: La Presse