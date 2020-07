NASCAR Truck Series, primo acuto in carriera per Sheldon Creed

Prima vittoria in carriera per Sheldon Creed in Kentucky, ottavo round della NASCAR Truck Series. Il pilota #2 del gruppo, iscritto con una Chevrolet Silverado, ha approfittato della chiusura anticipata dell’evento per strappare un pass certo per i Playoffs di fine anno.

Nell’impianto di un miglio e mezzo che sorge nella cittadina di Sparta (Kentucky), tutto è iniziato con lo strapotere di Brett Moffitt (Hattori Racing Enterprises). Il #23 del gruppo ha preso da subito il controllo delle operazioni ed ha gestito la fase iniziale prima di farsi beffare da Zane Smith (GMS Racing). Quest’ultimo è salito in vetta nella parte finale della prima Stage, chiusa al comando davanti al già citato Moffitt ed a Sheldon Creed (GMS Racing).

La seconda frazione della corsa ha visto l’ascesa di Creed. Il #2 del gruppo, rookie of the year nella scorsa edizione del campionato, ha strappato la leadership a Moffitt a metà della frazione e non l’ha più mollata. La pioggia si faceva minacciosa al Kentucky Speedway ed il rischio di non completare la corsa aumentava di giro in giro. Ben Rhoodes (ThorSport Racing), salito secondo in classifica, ha cercato di mettere in crisi il rivale, ma il suo obiettivo non è arrivato. La Stage 2 si è conclusa all’insegna di Creed, leader al momento dell’arrivo del maltempo. La direzione di corsa, visti i fulmini nell’area del tracciato, ha esposto la bandiera rossa dopo il primo passaggio della Final Stage. Con oltre metà prova disputata la corsa è stata ufficializzata e non è più ripresa.

Per Creed si tratta della prima affermazione in carriera, il primo successo stagionale..Ben Rhoodes ha completato secondo l’evento davanti a Matt Crafton (ThorSport Racing), Johnny Sauter (ThorSport Racing) ed Austin Hill (Hattori).

Prossimo round tra meno di una settimana al Texas Motor Speedway (Fort Worth).

LA CLASSIFICA FINALE DELLA NASCAR TRUCK SERIES IN KENTUCKY

Sheldon Creed (Chevrolet) Ben Rhoodes (Ford) Matt Crafton (Ford) Johnny Sauter (Ford) Austin Hill (Toyota)

