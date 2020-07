NASCAR, O’Reilly Auto Parts 500: data, programma, orari, tv, streaming

Da Sparta (Kentucky), la NASCAR Cup Series si sposta nella cittadina di Fort Worth (Texas) per la O’Reilly Auto Parts 500. I 40 protagonisti della seguitissima serie americana si preparano per il 18° round della stagione. Ricordiamo che la corsa di domenica prossima sarà il recupero ufficiale della gara che si sarebbe dovuta svolgere nel week-end del 29 marzo.

Il circuito del prossima competizione è il Texas Motor Speedway. Come settimana scorsa, la metratura è di un miglio e mezzo, ma l’impianto è totalmente differente. Dal 2017 la pista è definita ‘asimmetrica’ a causa della netta differenza dell’inclinazione di curva 1-2 rispetto a 3-4. Le prime due pieghe sono state allargate negli ultimi anni ed hanno subito una riduzione di quattro gradi rispetto al disegno usato fino al 2016. Curva 1-2 presenta dunque una pendenza di 20°, mentre il secondo tratto dell’ovale ha un’inclinazione di 24°. La scelta di modificare la pista è stata fatta per differenziare il circuito dal Charlotte Motor Speedway e dall’Atlanta Motor Speedway, tracciati molto simili al catino texano.

344 passaggi sono previsti oggi. La corsa si svolgerà a partire dalle 21.00 e verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Un’altra possibilità per gli appassionati della Cup Series è sottoscrivere un abbonamento a NASCAR Track Pass, piattaforma messa a disposizione dagli organizzazione al prezzo di 126 dollari per la stagione o di 16 dollari al mese

PROGRAMMA O’REILLY AUTO PARTS 500 IN KENTUCKY

Domenica 19 luglio 2020

Ore 21.00 italiane sulla distanza dei 344 giri

Diretta streaming possibile attraverso l’abbonamento a NASCAR Track Pass o DAZN

