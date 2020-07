NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson positivo al Coronavirus ma asintomatico. Non sarà ad Indy

Jimmie Johnson, pilota numero 48 del’Hendrick Motorsport, non sarà al via della prova di domenica della NASCAR Cup Series. Il californiano rinuncia alla Brickyard 400 di Indianapolis dopo esser risultato positivo al Coronavirus, ma è al momento asintomatico.

Dopo 666 partenze, Jimmie Johnson salta una gara della seguitissima serie americana. Il sette volte campione della Cup Series verrà sostituito dal Justin Allgaier, pilota impegnato nella NASCAR Xfinity Series con una Camaro del Jr Motorsport. Ricordiamo che, dopo la corsa di domenica, Johnson aveva in programma un test privato su un’auto IndyCar del Team Ganassi.

Non ci sono comunicazioni circa la data di rientro in gruppo di Johnson. Il prossimo appuntamento in programma è in Kentucy tra sette giorni. Ricordiamo infine che Allgaier non avrà la possibilità di raccogliere punti a causa del suo impegno nella serie minore.

Foto: LaPresse