F1 in tv, orari GP Austria 2020: programma FP3 e qualifiche, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Si profila un sabato di fuoco in quel di Spielberg per la prima qualifica stagionale del Campionato Mondiale di Formula 1 2020. Il weekend del Gran Premio d’Austria si appresta ad entrare definitivamente nel vivo con la terza sessione di prove libere e soprattutto con le qualifiche, che emetteranno i primi attesissimi verdetti della stagione in relazione alle performance delle vetture. Ieri, durante la prima giornata di prove in pista, la Mercedes ha impressionato candidandosi al ruolo di netta favorita per questa gara e per il titolo iridato. Il britannico Lewis Hamilton è stato il più rapido in entrambi i turni disputati e quest’oggi va a caccia della pole numero 89 in carriera. Grandissima curiosità per capire effettivamente i valori in campo tra Red Bull, Ferrari, Racing Point, McLaren e Renault, le scuderie più attrezzate per giocarsi le prime cinque file della griglia alle spalle delle ex Frecce d’Argento, questo fine settimana in livrea nera.

PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE F1 GP AUSTRIA 2020

La terza e ultima sessione di prove libere si svolgerà alle ore 12, mentre la prima qualifica stagionale scatterà alle ore 15.00. Entrambi i turni di prova saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NowTv. TV8 manderà in onda in chiaro le qualifiche austriache in differita a partire dalle ore 18.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della prima caccia alla pole position del 2020. Di seguito il programma completo odierno di Zeltweg per quanto riguarda la Formula 1:

SABATO 4 LUGLIO

Ore 12.00 Prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go e NowTv)

Ore 15.00 Qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go e NowTv, in differita su TV8 alle 18.00)

