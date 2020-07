NASCAR 2020, Quaker State 400: programma, orari, tv, streaming

Archiviato lo storico week-end di Indianapolis, la NASCAR Cup Series si sposta in Kentucky per la Quaker State 400, diciassettesimo round della stagione. La lotta per entrare nei Playoffs di fine anno prosegue in un nuovo ovale da un miglio e mezzo: il Kentucky Speedway.

Il tracciato, inaugurato nel 2000, si trova nella cittadina di Sparta ed è considerato un tri-ovale. Curva 1-2 hanno una pendenza di 17°, mentre T3 e T4 sono caratterizzate da un ‘banking’ di 14°. Una particolarità unica del Kentucky che rende il tracciato molto insidioso ed unico. Ricordiamo infatti che nessun catino nel calendario della NASCAR ha la curva 3 meno inclinata delle prime due.

A differenza degli ultimi anni la corsa si svolgerà nel pomeriggio di domenica e scatterà alle 20.30 italiane. 267 sono i passaggi previsti, 400 le miglia da svolgere. Le Stage, che dal 2017 dividono la corsa in tre fasi, si concluderanno all’80° ed al 160° giro. DAZN trasmetterà la corsa in diretta oppure è possibile abbonarsi a NASCAR Track Pass, un servizio messo a disposizione dal campionato ad un prezzo di 126 dollari per un anno o di 16 per un mese.

PROGRAMMA QUAKER STATE 400 AD INDIANAPOLIS

Domenica 12 luglio 2020

Ore 20.30 italiane sulla distanza dei 267 giri

Diretta streaming possibile attraverso l’abbonamento a NASCAR Track Pass o DAZN

Foto: LaPresse