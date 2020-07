MotoGP, Test Jerez 2020: si torna in pista alla vigilia del Mondiale! Valentino Rossi e tutti i piloti al lavoro

Moto2 e Moto3 non scendono in pista dall’8 marzo in concomitanza con il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail, la MotoGP, invece, non si vede in azione addirittura dall’ultimo giorno dei test pre-stagionali, sempre sul tracciato incastonato nel deserto qatariota. Da quel momento l’emergenza sanitaria globale ha fermato tutto. Mondo. Sport. Motomondiale. Dopo tante settimane difficili, ricche di incertezze e dubbi, la stagione delle due ruote può finalmente tornare in scena. Dorna e FIM hanno allestito un calendario interessante, seppur non ancora completo, che prenderà il via con la doppietta sul circuito di Jerez de la Frontera. Si inizierà, infatti, con il Gran Premio di Spagna e quello di Andalucia, prima di spostarsi a Brno, in Repubblica Ceca. Proprio per questo motivo nella giornata di domani le tre classi potranno prendere la via della pista spagnola per due turni a testa che serviranno ai piloti per togliersi la ruggine di dosso dopo li lungo stop.

I quattro mesi di stop hanno cristallizzato tutto. Le classifiche per quel che riguarda classe mediana e Moto3, ogni previsione, invece, per la classe regina. Già, dove eravamo rimasti con la MotoGP? Al termine dei test invernali tutto era pronto per una annata stellare, sia per i protagonisti che sarebbero scesi in pista, sia perchè, almeno sulla carta, sembrava che l’equilibrio potesse regnare sovrano. Tutto il gruppo era raccolto in circa un secondo e, soprattutto, il dominio incontrastato di Marc Marquez appariva messo in discussione.

Lo spagnolo, reduce da una ennesima operazione alla spalla, era alle prese con una Honda che, a suo dire, era ancora decisamente lontana dalla perfezione. Alle sue spalle, quindi, si stagliavano all’orizzonte due rivali credibilissimi come Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Non ce ne vogliano Valentino Rossi e Franco Morbidelli ma sono loro due i papabili per mettere i bastoni tra le ruote al Cabroncito. Nel corso dei test pre-stagionali i due yamahisti hanno impressionato sia a livello di giro secco sia sul fronte del passo gara. Leggermente dietro vedremo all’opera gli arrembanti Andrea Dovizioso ed Alex Rins. Il romagnolo, che prova a mettere tra parentesi la situazione legata al rinnovo di contratto con la scuderia di Borgo Panigale, vuole confermare la crescita della sua moto. Ad inizio dei test invernali la GP20 appariva ancora lontana dalla migliore condizione ma, dopo un lavoro durissimo, i tecnici emiliani hanno portato la moto bolognese nuovamente a buoni livelli.

Discorso differente per Alex Rins e la Suzuki. Lo spagnolo, assieme al compagno Joan Mir, ha tra le mani un mezzo di alto livello. La nuova moto di Hamamatsu ha lasciato tutti a bocca aperta tra Sepang e Losail. Veloce, potente e maneggevole. Gli spunti, quindi, non mancheranno nella giornata di test di Jerez de la Frontera. Le tre classi scendono in pista per trovare nuovamente il giusto feeling. Il tempo stringe. Domenica si incomincia e da li in avanti sarà un lunghissimo tour de force fino a Valencia a metà novembre!

PROGRAMMA TEST JEREZ 2020

Mercoledì 15 luglio

08:30-09:00 MotoE Sessione 1

09:10-09:50 Moto3 Sessione 1

10:00-11:30 MotoGP Sessione 1

11:40-12:20 Moto2 Sessione 1

12:30-13:00 MotoE Sessione 2

13:10-13:50 Moto3 Sessione 2

14:00-15:30 MotoGP Sessione 2

15:40-16:20 Moto2 Sessione 2

16:30-17:00 MotoE Sessione 3

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com