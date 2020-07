MotoGP, Marc Marquez pienamente ristabilito dall’infortunio alla spalla. A Jerez al 100% della forma

Proviamo a fare un gioco a livello di memoria. Torniamo al 24 febbraio. Marc Marquez aveva concluso i test pre-stagionali suddivisi tra Sepang e Losail con più dubbi che certezze. Sì, decisamente molto strano per gli standard del Campione del Mondo della MotoGP. La nuova Honda proprio non gli piaceva e la spalla da poco operata faceva il resto. Mai negli ultimi anni il Cabronçito si era trovato in una situazione di tale incertezza. La fiducia nel colosso nipponico, ovvero che il suo team portasse la moto verso il suo stile di guida, era immutata, rimaneva solo da capire quanto tempo sarebbe occorso per compiere il percorso.

La preoccupazione maggiore rimaneva la condizione della spalla. Presentarsi all’avvio della stagione in Qatar al 100% sembrava pura utopia per il numero 93. Per fortuna di Marc Marquez, invece, è arrivata questa lunga pausa, che ha quindi permesso al catalano di arrivare al nuovo esordio nel migliore dei modi dal punto di vista fisico. Quattro mesi in più di tempo nei quali ha potuto sistemare ogni aspetto della sua articolazione, per concentrarsi quindi sulle problematiche da pista, quelle più pressanti e complicate da risolvere.

Dopo i test invernali Marc Marquez non aveva usato mezzi termini. Aveva definito la sua moto lontana dalla perfezione, difficile da gestire a livello di gomme e in curva. Anzi, aveva anche aggiunto che entrare nella top-5 a Losail sarebbe stata un’impresa. A questo punto come si sarà mossa la Honda nell’attesa del via vero e proprio della stagione 2020? Queste settimane di tempo in più avranno permesso alla scuderia giapponese di limare almeno in parte i difetti della propria moto edizione 2020?

Lo scopriremo probabilmente solamente dopo le prime due gare che si disputeranno a Jerez de la Frontera. Una pista probante sulla quale i team hanno molti dati e dalla quale potremo capire se, e come, il percorso del team nipponico si starà sviluppando. Marc Marquez, come sempre, sarà in grado di dare quel qualcosa in più per garantire la lotta per il primo posto. Tutto il resto dovrà farlo il team. La spalla è di nuovo ok. Sarà così anche il binomio Cabronçito-Honda?

Foto: Valerio Origo