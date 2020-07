MotoGP, Jorge Lorenzo torna in Ducati? Il papà: “Stanno negoziando”. E il sedile di Dovizioso traballa

Jorge Lorenzo potrebbe tornare a correre nel Mondiale MotoGP. E non si tratterebbe di una semplice wild-card come quella di cui si era parlato con Yamaha per la stagione in corso, prima che esplodesse la pandemia e che venissero riscritte alcune regole. Lo spagnolo potrebbe infatti essere il grande favorito per un sedile in Ducati nel 2021. La Scuderia di Borgo Panigale ha infatti delle difficoltà nel rinnovo con Andrea Dovizioso e potrebbe cercare un’alternativa al forlivese per la prossima stagione, un leader da affiancare al già annunciato Jack Miller (l’australiano sostituirà Danilo Petrucci).

Il cinque volte Campione del Mondo ha disputato la sua ultima gara a Valencia nel novembre 2019 con la Honda (annata deludente, non è mai entrato in top-10), poi è diventato collaudatore per Yamaha ma ovviamente l’annata agonistica è stata funestata dall’emergenza sanitaria (il Mondiale MotoGP incomincerà il 19 luglio col GP di Spagna a Jerez de la Frontera). A parlare di questo possibile intrigo è stato anche il papà di Jorge Lorenzo sui suoi profili social. Il signor Chicho ha dichiarato: “Niente è certo al momento, ma stanno negoziando – perchéso che stanno negoziando – e dove c’è fumo, ci deve essere del fuoco. Se accetta la sfida e decide di affrontarla penso che potrebbe tornare, perché è molto testardo. Ha dovuto lasciare la Honda da sconfitto e se potesse tornare a vincere una gara, potrebbe poi decidere di ritirarsi con la coscienza pulita”. Jorge Lorenzo ha corso per la Ducati ne 2017 e nel 2018, collezionando tre vittorie nella seconda stagione.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse