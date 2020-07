MotoGP, Fabio Quartararo: “Quest’anno sto lavorando per lottare di più con Marquez”

C’è grandissima attesa per vedere finalmente all’opera il Motomondiale ed in particolare la MotoGP, con Marc Marquez favorito per il quinto titolo consecutivo che dovrà però guardarsi le spalle da alcuni avversari temibili specialmente in una stagione concentrata e ridotta a causa del Covid-19. Fabio Quartararo è sicuramente uno di questi, alla luce dei riscontri raccolti nei test invernali e soprattutto delle prestazioni messe in mostra nel 2019 alla sua prima stagione nella classe regina. Il francese della Yamaha Petronas, miglior rookie dell’anno scorso, ha chiuso il campionato in quinta posizione assoluta con la bellezza di 7 podi e 6 pole position, anche se non è stato in grado di salire ancora sul gradino più alto.

“Lo scorso anno ho avuto l’opportunità di vincere – ha dichiarato il nizzardo a Motogp.com – Ma sinceramente Marquez ha disputato una stagione incredibile, fra le migliori in MotoGP. Il suo peggior risultato è stato un secondo posto (escluso il ritiro di Austin, ndr). Quest’anno spero di poter lottare di più con Marc e stiamo lavorando per questo. Perché la nostra prima occasione di conquistare il titolo non potrebbe essere quest’anno? Abbiamo una moto di fabbrica ed un grande team“.

Il “Diablo” ha poi parlato del suo attuale stato di forma e della preparazione fisica in vista della gara inaugurale del 19 luglio a Jerez: “Siamo nel mese delle gare, sto bene. Mi sento in forma. Durante la quarantena mi sono allenato in casa, è stato molto difficile. Ho fatto molto cardio e ho migliorato la condizione fisica. Mi sento molto meglio che prima dello stop. Star bene fisicamente sarà importante, se consideriamo il calendario che avremo quest’anno”.

Foto: Lapresse