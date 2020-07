MotoGP, cancellato il GP di Austin per l’emergenza sanitaria. Appuntamento al 2021

Si sapeva che la condizione negli Stati Uniti per la pandemia fosse molto complicata e il GP di Austin (Texas) del Motomondiale a rischio. Ebbene, il Circuit of the Americas ha annunciato che l’edizione 2020 della prova iridata sul tracciato texano è stata cancellata. Gli organizzatori, da questo punto di vista, hanno già dato una notizia in anteprima, relativamente al riferimento dell’anno prossimo, ovvero il weekend del 16-18 aprile 2021.

Una decisione, come detto, conseguenza dell’emergenza sanitaria negli States. Per lo stesso motivo, è molto difficile pensare che vi possa essere la trasferta argentina, visto che la Dorna era intenzionata a disputare il round sul circuito di Termas de Rio Hondo se accoppiato ad Austin, per motivazioni tipicamente economiche. In sostanza, recarsi esclusivamente in terra sudamericana costerebbe troppo.

A questo punto, dando uno sguardo al calendario, le uniche sedi non del Vecchio Continente rimaste sono la Thailandia e la Malesia, ma anche in questo caso bisognerà attendere le decisioni, che saranno prese non oltre il 31 luglio.

Foto: LaPresse