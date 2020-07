LIVE Verona-Parma 3-2, Serie A calcio in DIRETTA: highlights e pagelle. Gli scaligeri riprendono la loro corsa all’Europa League!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito

23:45 LE PAGELLE DEL PARMA: Sepe 6; Laurini 6 (dal 77’ Darmian s.v.), Bruno Alves 5, Iacoponi 5.5; Gagliolo 6.5; Hernani 6 (dal 86’ Siligardi s.v.), Brugman 6, Barillà 5.5 (dal 46’ Kurtic 5.5); Kulusevski 6.5, Cornelius 5.5 (dal 46’ Gervinho 5), Caprari 5 (dal 61’ Karamoh 5). All. D’Aversa 5.5.

23:43 LE PAGELLE DEL VERONA: Silvestri 5.5; Rrahmani 5.5, Gunter 6, Dawidowicz 6 (dal 46’ Empereur 6); Faraoni 6, Amrabat 6, Veloso 6.5, Dimarco 5.5 (dal 46’ Lazovic 6); Verre 6.5 (dal 84’ Badu s.v.), Borini 5.5 (dal 65’ Pessina 6.5); Di Carmine 6.5 (dal 46’ Zaccagni 7). All. Juric 6.5.

96′ FINITA! Verona batte Parma 3-2.

95′ Fallo tattico di Pessina che si becca il cartellino giallo.

94′ Ultimi assalti del Parma a caccia del pareggio.

92′ Tentativo di rovesciata di Kurtic ma lo sloveno colpisce male.

90′ Ci saranno ben sei minuti di recupero.

87′ GERVINHO SBAGLIA! L’ivoriano da posizione super invitante calcia in cielo sprecando un’occasione d’oro per pareggiare.

86′ Si gioca l’ultima carta anche D’Aversa: Siligardi per Hernani.

84′ Ultima sostituzione per l’Hellas: Badu prende il posto di Verre.

81′ GOOOOOOOOOL DEL VERONA!!! Errore di Karamoh che perde il contrasto con Verre, palla servita a Pessina che al volo batte Sepe e firma la rete del 3-2 per i padroni di casa.

79′ Colpo di testa di Kulusevski docile, blocca Silvestri.

77′ Penultimo cambio nel Parma: Darmian subentra a Laurini.

75′ La partita continua a vivere di fiammate: il ritmo generale è blando ma basta poco per accendere la miccia.

72′ Riparte la sfida con i giocatori che si sono dissetati a sufficienza.

70′ Cooling break concesso dall’arbitro.

68′ OCCASIONE PARMA! Ripartenza in campo aperto dei ducali, Kulusevski sterza sul destro e calcia ma trova la provvidenziale chiusura di Rrahmani.

66′ MIRACOLO DI SEPE! Il portiere napoletano si distende come un gatto e si salva sulla girata ravvicinata di Verre.

65′ Quarto cambio per il Verona: Pessina sostituisce Borini.

64′ GOOOOOOOOOOOOL DEL PARMA!!! Conclusione di Kulusevski respinta da Silvestri, sulla ribattuta si fa trovare pronto Gagliolo che trova la rete del 2-2.

62′ BRUNO ALVES! Colpo di testa del portoghese che va vicino al bersaglio grossa, palla fuori di un niente.

61′ Terza sostituzione per il Parma: dentro Karamoh, fuori Caprari.

59′ A terra Faraoni dopo un contrasto con Bruno Alves, dolorante l’esterno italiano.

57′ Gli ospiti provano subito a reagire però l’impressione è che manchino le energie agli uomini di D’Aversa.

54′ GOOOOOOOOL DEL VERONA!!! Grande rete di Zaccagni che si sposta la palla sul destro e a giro trafigge Sepe per il 2-1 degli scaligeri.

53′ La partita per il momento scarseggia di emozioni, le due squadre si studiano.

50′ I due tecnici hanno capito che servivano forze fresche e hanno subito dato nuova linfa alle rispettive formazioni.

48′ Per il Parma dentro Kurtic e Gervinho per Barillà e Cornelius.

47′ Da registrare dei cambi per entrambe le squadre: nel Verona Lazovic, Empereur e Zaccagni hanno preso il posto di Dimarco e Dawidowicz e Di Carmine.

46′ Cominciata la ripresa!

49′ Finito il primo tempo, Verona-Parma 1-1.

48′ GOOOOOOOOOL DEL VERONA!!! Rigore imparabile calciato da Di Carmine, 1-1.

46′ RIGORE PER IL VERONA! Bruno Alves spinge Di Carmine al limite dell’area, per l’arbitro non ci sono dubbi.

45′ Concessi due minuti di recupero.

42′ TRAVERSA VERONA! Colpo di testa di Rrahmani che si stampa sul palo a portiere battuto.

40′ KULUSEVSKI! Stavolta lo svedese spreca tutto per egoismo, contropiede Parma che non sortisce effetto per via della conclusione sbilenca dell’esterno.

38′ Ammonito Hernani per una scivolata molto brutta ai danni di Dimarco.

34′ Dopo la pausa la sfida si è affievolita, al Verona ovviamente non può andare bene.

31′ Deviazione volante di Rrahmani sul corner battuto da Dimarco, nessun pericolo per la porta difesa da Sepe.

29′ Riprende la partita in questo istante.

27′ L’arbitro concede il cooling break: mini pausa per i giocatori.

26′ Azione di sfondamento del Verona che ora staziona costantemente nella metà campo avversaria, tiene botta il Parma.

23′ Juric prova a scuotere i suoi, in particolare l’allenatore chiede più intraprendenza ad Amrabat.

20′ Dopo la rete il Parma sta giocando in scioltezza, mentre il Verona sembra aver accusato il colpo.

17′ Conclusione dal limite di Cornelius alle stelle.

15′ Cartellino giallo a Iacoponi per un fallo duro su Borini.

14′ GOOOOOOOOOOL DEL PARMA!!! Numero d’alta scuola di Kulusevski che manda al bar Amrabat e Rrahmani e in diagonale batte Silvestri per il vantaggio dei ducali, 0-1

13′ Sinistro di Hernani debole e bloccato da Silvestri.

12′ DI CARMINE SI DIVORA IL VANTAGGIO! Spizzata di Borini che manda in porta l’attaccante del Verona, il cui pallonetto finisce fuori.

9′ Il Verona è uscito fuori e ora la partita è bella ed equilibrata.

6′ Ammonito Barillà per un intervento da dietro ai danni di Borini.

5′ Meglio il Parma in avvio: gli ospiti hanno iniziato decisamente con il piglio giusto.

2′ GAGLIOLO! Missile da lontanissimo del terzino con la palla che va ad un pelo dall’incrocio dei pali.

1′ PARTITI! Primo possesso per il Verona.

21:43 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo accompagnati dall’inno della Serie A.

21:40 Oggi raggiunge quota 500 partite in carriera Miguel Veloso, centrocampista di qualità sopraffina

21:35 Si sono conclusi i due anticipi della giornata odierna: l’Inter ha demolito il Brescia 6-0, mentre Bologna e Cagliari hanno pareggiato 1-1.

21:30 Solo panchina per Gervinho: l’ivoriano tira un po’ il fiato, al suo posto gioca dal 1′ Caprari.

21:25 Assenze pesanti stasera: il Verona dovrà fare a meno del suo miglior difensore, l’albanese classe 2000 Marash Kumbulla, mentre gli ospiti non avranno a disposizione il centrocampista slovacco Juraj Kucka, espulso per proteste durante l’ultimo succitato match di campionato.

21:20 Il pareggio serve poco ad entrambe le squadre, mentre un successo rilancerebbe i sogni di una tra le due compagini. Per questo dobbiamo attenderci un match ricco di spettacolo, dove la vittoria sarà l’unico obiettivo da raggiungere.

21:15 Qualche scatto dei ducali al Bentegodi

20:55 Queste le formazioni ufficiali della sfida:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Di Marco; Verre, Borini; Di Carmine. All. Juric.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi; Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All. D’Aversa.

20:53 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Verona-Parma, match valido per la 29ma giornata della Serie A.

Probabili formazioni Verona-Parma – Presentazione giornata Serie A di oggi (1 luglio)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Verona-Parma, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020. Allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi gli scaligeri riprendono la loro rincorsa all’Europa League dopo il 3-3 esterno in casa del Sassuolo che ne ha leggermente rallentato la corsa. Gli uomini di Ivan Juric si trovano ora a tre punti dal settimo posto occupato dal Milan.

Appaiati in classifica ci sono anche i ducali, che hanno tanto da recriminare per la sconfitta di domenica tra le mura amiche per mano dell’Inter: i crociati erano avanti fino a 10 minuti dal termine per poi subire la rimonta dei nerazzurri nel finale. I ragazzi di Roberto D’Aversa sicuramente non l’hanno presa bene, visto che anch’essi sono costretti ad inseguire il Milan distante tre lunghezze.

In definitiva, dunque, il pareggio serve poco ad entrambe le squadre, mentre un successo rilancerebbe i sogni di una tra le due compagini. Ambo le parti pesano squalifiche importanti: il Verona dovrà fare a meno del suo miglior difensore, l’albanese classe 2000 Marash Kumbulla, mentre gli ospiti non avranno a disposizione il centrocampista slovacco Juraj Kucka, espulso per proteste durante l’ultimo succitato match di campionato.

C’è da dire comunque che entrambi gli allenatori si affidano all’organizzazione complessiva piuttosto che al singolo individuo, quindi sicuramente ci attende una sfida senza esclusione di colpi e ricca di spettacolo. Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

