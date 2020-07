LIVE Berrettini-Tsitsipas 3-2, Finale UTS 2020 in DIRETTA: l’azzurro trionfa al sudden death

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

23.08 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della spettacolare finale dell’Ultimate Tennis Showdown che ha visto trionfare Matteo Berrettini e buon proseguimento di serata.

23.06 Grandissima partita di Berrettini che ha messo in campo tutto il suo talento, supportato anche da una condizione fisica che sembra ottimale. E’ stato una partita bellissima con l’azzurro che ha fermato la rimonta del numero 6 del mondo sul più bello!

3-2 SPETTACOLO BERRETTINI!!!!!!!! VINCE CON UN PASSANTE MERAVIGLIOSO!!!!!!!!!

2-2 Meraviglioso Berrettini!!!!!!! Il nastro aiuta Tsitsipas ma l’azzurro riesce a deviare una palla incredibile!

1-2 Spreca il match point l’azzurro che tira out il dritto.

1-1 Bravissimo Berrettini che gioca la seconda ma trova un grandissimo dritto ad incrociare.

0-1 Tsitsipas piazza l’ace. Match point per il greco.

SI TORNA IN CAMPO: E’ IL MOMENTO DEL SUDDEN DEATH

Sin qui è accaduto proprio quello che è successo nel match durante il round robin, l’auspicio è che il finale sia diverso.

8-15 Si chiude il quarto game a favore di Tsitsipas. Sarà decisivo il sudden death.

7-15 Bravissimo Berrettini che tira un dritto profondissimo e chiude con una dolcissima demi-volée.

6-15 Doppio fallo dell’azzurro.

6-14 L’azzurro non riesce a rispondere sulla prima del greco. Manca 1′ alla fine del quarto.

6-13 Gioca il X3 Tsitsipas, Berrettini tira lunghissima la risposta.

6-12 Servizio e dritto lungo linea dell’azzurro che ha interrotto il momento magico del greco. Coaching timeout per il greco.

5-12 Meraviglioso dritto lungo linea di Berrettini che inchioda Tsitsipas.

4-12 Prima vincente di Berrettini!

3-12 Ottimo dritto di Berrettini che prova a reagire anche in vista di un sudden death che sembra ormai scontato.

2-12 In rete il rovescio dell’azzurro che sembra uscito fuori dal quarto quando mancano 3’30” alla fine.

2-11 Tsitsipas gioca lo steal serve. Il greco trova una palla corta meravigliosa!

2-10 Prima vincente del greco.

2-9 Sbaglia ancora la risposta l’azzurro.

2-8 Berrettini forza il dritto che finisce in corridoio. L’azzurro sembra un pochino in affanno.

2-7 Berrettini gioca il X3. Tsitsipas trova una gran risposta sulla seconda dell’azzurro che sbaglia la palla corta.

2-6 Servizio e dritto di Tsitsipas, Berrettini sbaglia la risposta. Vincenzo Santopadre chiama il coaching timeout che suggerisce di giocare il X3.

2-5 Tsitsipas costruisce bene lo scambio sulla diagonale di rovescio, quando il greco sale a rete Berrettini sbaglia il passante ad incrociare.

2-4 Regalo dell’azzurro che sbaglia il dritto a sventaglio che termina in corridoio.

2-3 Finisce in corridoio la risposta di Tsitsipas su un’ottima prima di Berrettini.

1-3 Ancora un errore di Berrettini col rovescio che si spegne in rete.

1-2 Ottima prima del greco e chiusura con una semplice volée a rete.

1-1 Finisce sul nastro un rovescio comodo di Berrettini.

1-0 Ma che bravo Berrettini che costringe il greco a correre con un dritto incontenibile, in rete l’ennesimo tentativo di recupero di Tsitsipas.

INIZIA L’ULTIMO QUARTO!

Peccato Berrettini ha avuto un paio di occasioni per chiudere il match ma il greco è stato bravo a sfruttare la situazione. Tsitsipas torna sotto con l’obiettivo di ripetere quanto fatto nel round robin quando era riuscito a trionfare 3-2 in rimonta. Il tennista romano, però, sembra essere in gran forma. Il prossimo sarà un quarto entusiasmante.

12-14 Doppio fallo decisivo di Berrettini!

12-13 Grandissimo punto del greco. Berrettini sale a rete e chiude sul primo rovescio ad incrociare ma sul secondo non può nulla.

12-12 Bellissimo dritto di Berrettini, tira in rete il recupero Tsitsipas. Mancano 50” alla fine del quarto.

11-12 Prima vincente del greco, anche questa non convince troppo.

11-11 Incredibile errore del greco che sbaglia un rovescio comodo.

10-11 Sbaglia il dritto Tsitsipas.

9-11 Tsitsipas sbaglia la risposta, onestamente era fin troppo semplice rispondere comodamente sulla seconda dell’azzurro, potrebbe essere stata una scelta tattica.

8-11 Brutto errore di Berrettini che gioca il X3 ma sbaglia una comoda volée.

8-10 Ace Tsitsipas. Ricordiamo che il greco che ha ancora la steal serve.

8-9 Lunghissima la risposta di Berrettini sulla prima ad uscire del greco.

8-8 Prima vincente per Berrettini.

7-8 Utilizza lo steal serve Berrettini. Ottima prima, dritto ad uscire e chiusura con la smash per l’azzurro.

6-8 Tsitsipas sale bene a rete, l’azzurro prova il pallonetto ma il greco un grande smash.

6-7 Prima esterna fantastica di Berrettini sulla quale il greco non riesce a rispondere.

5-7 Il greco trova un altro ace.

5-6 Ace al centro di Tsitsipas che lascia molti dubbi.

5-5 Berrettini costruisce benissimo lo scambio ma poi tira lungo il dritto lungo linea di chiusura. Nuovo coaching timeout per il greco. Ricordiamo che l’azzurro ha ancora a disposizione il X3 mentre entrambi hanno ancora lo steal serve.

5-4 Bravissimo Berrettini che sale a rete e chiude con una demi-volée precisissima.

4-4 Non riesce a rispondere Berrettini sulla prima di Tsitsipas che torna in corsa.

4-3 Gioca il X3 Tsitsipas che trova un incredibile ace di seconda.

4-0 Servizio al corpo vincente di Berrettini che allunga.

3-0 Sbaglia ancora il greco che tira in corridoio un rovescio non impossibile.

2-0 Due punti in risposta per Berrettini. Tsitsipas stecca completamente il dritto.

1-0 Bravissimo Berrettini! Trova una buona risposta sulla seconda del greco e chiude con un gran dritto ad incrociare.

INIZIA IL TERZO QUARTO

Determinante per tornare in corsa il X3 sfruttato benissimo da Berrettini. L’italiano in grande spolvero. Tsitsipas troppo falloso anche a causa della profondità che ha trovato il numero 8 del mondo.

15-12 ACE BERRETTINI!!!!! Chiude alla grande l’azzurro!!!!

14-12 Prima vincente di Tsitsipas!!!

14-11 Scappa il rovescio del greco!!!!!

13-11 Stecca completamente il dritto da fondo campo del greco. Mancano 30”.

12-11 Meraviglioso Berrettini!!!! Tsitsipas trova la profondità e attacca la rete ma l’azzurro tira un passante di rovescio millimetrico.

11-11 Bravissimo Berrettini che mette in crisi Tsitsipas col dritto. Manca 1’30” alla fine del quarto.

10-11 Tsitsipas gioca il X3. Berrettini sbaglia la risposta.

10-10 Berrettini affonda bene col rovescio, il recupero di Tsitsipas è lungo. Il padre del greco chiama il coaching timeout. Il numero 7 del ranking Atp ha ancora a disposizione il X3.

9-10 Steal serve per Berrettini. L’azzurro tira fuori un rovescio lungo linea in back incredibile!

8-10 Ace Berrettini!

5-10 Gioca il X3 Berrettini ma Tsitsipas tocca la palla.

4-10 Berrettini non riesce a rispondere sulla seconda del greco.

4-9 Gioca lo steal serve Tsitsipas. L’azzurro guida bene lo scambio ma sbaglia la demi-volée.

4-8 Back cortissimo del greco, Berrettini sbaglia il recupero. Mancano 4’30” alla fine del quarto.

4-7 Ace Tsitsipas.

4-6 Bravissimo Berrettini a comandare col dritto e a chiudere con un lungo linea che lascia annichilito il greco.

3-6 Ottima seconda al centro di Berrettini, in rete il rovescio del greco.

2-6 Servizio vincente di Tsitsipas.

2-5 Tsitsipas spinge col dritto e avanza a rete, chiudendo con un bello smash.

2-4 Doppio fallo dell’azzurro che consente all’avversario di allungare.

2-3 Berrettini esce alla grande con il dritto, sbaglia Tsitsipas.

1-3 Accelera bene col dritto il greco e chiude comodamente con un dritto a pochi passi dalla rete.

1-2 Servizio e dritto lungo linea per Tsitsipas.

1-1 Tsitsipas spinge bene sulla diagonale di rovescio, stecca la risposta Berrettini che si lamenta perchè ha visto la palla out.

1-0 Prima esterna e dritto ad incrociare di Berrettini.

INIZIA IL SECONDO QUARTO

Finisce il primo quarto con Berrettini bravo a sfruttare il X3 e a costringere all’errore l’avversario nei punti decisivi, partenza molto convincente dell’azzurro.

16-15 BERRETTINI CONQUISTA IL PRIMO QUARTO!!!!! Bravissimo l’azzurro a tenere in mano lo scambio con il dritto, facendo correre il greco che alla fine sbaglia e spedisce in corridoio.

15-15 Punto al servizio di Tsitsipas, occasione d’oro per Berrettini che ha due turni di servizio.

15-14 MERAVIGLIOSO BERRETTINI!!!!!!!!! Corre come un matto a destra e a sinistra sui diagonali di Tsitsipas, alla fine il greco sbaglia.

14-14 Troppa fretta per Berrettini che tira in rete un dritto non impossibile.

14-13 Prima vincente al centro del greco.

14-12 Brutto errore di Berrettini. Sulla risposta non profondissima di Tsitsipas, il rovescio dell’azzurro finisce in rete.

14-11 Steal serve per Berrettini. L’azzurro tiene bene lo scambio e costringe all’errore col rovescio Tsitsipas.

13-11 Prova a bloccare la risposta del greco che sbaglia.

12-11 Non trova la risposta Tsitsipas sulla seconda di Berrettini.

11-11 Questa volta è Berrettini a sbagliare una risposta sul servizio di Tsitsipas che non sembrava irresistibile.

11-10 Prima vincente di Tsitsipas.

11-9 Berrettini trova l’ace e passa avanti! Ora è Tsitsipas a lamentarsi per l’ace dall’avversario.

8-9 Berrettini gioca il X3 e chiude con una fantastica volée a rete.

5-9 Servizio e dritto del greco. Si è giocato pochissimo sin qui.

5-8 Risposta lunga di Berrettini sulla prima di Tsitsipas.

5-7 Servizio vincente di Berrettini!

4-7 Ace Berrettini!!!!

3-7 Berrettini sbaglia sulla seconda al corpo di Tsitsipas.

3-6 Servizio esterno vincente di Tsitsipas, arriva la seconda protesta di Berrettini, anche questo servizio secondo lui era out.

3-5 Tiene entrambi i punti al servizio Berrettini con un dritto ad incrociare folgorante.

2-5 Ottimo back e corsa per chiudere la rete di Berrettini, il greco sbaglia il rovescio.

1-5 Servizio vincente del greco. Berrettini si lamenta perchè secondo lui il servizio del greco è out.

1-4 Ace Tsitsipas!

1-3 Tsitsipas spinge sulla seconda dell’italiano e lo costringe a correre, prima di chiudere con un comodo smash.

1-2 Buona seconda di Berrettini e attacco di dritto, lunga la risposta del greco.

0-2 Servizio esterno vincente del greco.

0-1 Serve bene Tsitsipas e inchioda Berrettini con un gran dritto.

SI COMINCIA

21.57 I giocatori entrano in campo.

21.50 Stefanos Tsitsipas ha sconfitto con un netto 3-0 David Goffin.

21.45 Matteo Berrettini ha superato in semifinale il francese Richard Gasquet.

21.40 Sin qui sono quattro i precedenti tra i due tennisti, ha sempre vinto Tsitsipas.

21.35 Ricordiamo che il regolamento della competizione è decisamente particolare. Si giocheranno 4 set da 10 minuti, chi otterrà il maggior numero di punti conquisterà il set. Il tennista che prima arriverà a 3 otterrà la vittoria. In caso di 2-2 si giocherà il sudden death.

21.30 I due si sono già affrontati durante il round robin, sfida vinte 3-2 dal greco.

21.25 Matteo Berretini e Stefanos Tsitsipas si giocheranno la prima edizione della manifestazione andata in scena in queste settimane a Nizza.

21.20 Buonasera e benvenuti alla diretta live della finale dell’Ultimate Tennis Showdown 2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’Ultimate Tennis Showdown 2020 tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Il match prenderà il via alle ore 22.00, sui campi dell’accademia Patrick Mouratoglou. L’azzurro è stato assoluto protagonista del round robin, dove ha messo in campo tutto il meglio del suo repertorio facendo notare anche una buonissima condizione fisica. Il tennista greco, favorito della vigilia, non ha deluso le aspettative.

Ci si attende un match molto spettacolare e ricco di colpi di scena. Nonostante si tratti di una manifestazione di esibizione entrambi cercheranno la vittoria. Nei quattro precedenti ha sempre trionfato Tsitsipas. Quest’ultimo in semifinale si è liberato senza troppi affanni del belga David Goffin. Decisamente più complicata la strada che ha condotto all’ultimo atto della manifestazione il numero 8 del mondo, che ha faticato non poco per sbarazzarsi di Richard Gasquet.

OA Sport vi offre DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, finale dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, in corso di svolgimento a Nizza: cronaca in tempo reale e aggiornamento costante. Si comincia alle ore 22.00. Buon divertimento.

