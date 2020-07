LIVE Berrettini-Novak 7-6 6-3, Thiem’s 7 in DIRETTA: il romano debutta con una vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI BERRETTINI-NOVAK

19.15 La nostra Diretta Live termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.

19.13 Matteo Berrettini esordisce al Thiem’s 7 con una vittoria: 7-6 (6) 6-3 contro l’austriaco Dennis Novak. Tanta sofferenza per l’azzurro durante il primo set, nel quale è stato costretto anche ad annullare tre set point, mentre nel secondo parziale il romano ha giocato d’autorità e non ha concesso alcuna palla break all’avversario. Domani si alzerà il livello dell’avversario: il numero 8 del ranking ATP affronterà Roberto Bautista Agut.

FINITA! Matteo Berrettini – Dennis Novak 7-6 (6) 6-3

40-15 Novak tenta il tweener, ma Berrettini chiude con lo smash. MATCH POINT per il romano.

30-15 Servizio e dritto per Berrettini: il secondo colpo termina però out.

30-0 Il romano attacca e si difende magistralmente dal passante di Novak.

15-0 Berrettini comincia con decisione, voglioso di chiudere la pratica.

GAME NOVAK (7-6 5-3) – Con una stupenda palla corta Novak tiene il turno di battuta. Ora Berrettini servirà per il match.

A-40 Lungo il dritto di Berrettini.

40-40 Novak tenta la stop volley senza successo.

40-30 L’austriaco conquista il punto con un bel dritto lungolinea.

30-30 Novak non vuole mollare.

15-30 Il romano è a soli due punti dalla vittoria del match.

15-15 Berrettini riesce sorprendentemente a tenere in campo la palla, Novak non può farci nulla.

15-0 Novak spinge da dietro con il dritto e costringe Berrettini all’errore.

GAME BERRETTINI (7-6 5-2) – L’azzurro tiene agevolmente il turno di servizio e sale sul 5-2, ormai a un passo dalla conquista del match.

40-15 La risposta di Novak lascia di stucco il romano.

40-0 Serve & volley eseguito magistralmente da Berrettini.

30-0 Bella risposta anticipata di Novak, ma la palla termina un pizzico larga.

15-0 Berrettini conquista il punto con il dritto.

GAME NOVAK (7-6 4-2) – Il numero 85 del ranking ATP tiene la battuta e prova a rimanere aggrappato al match.

40-30 Novak a segno con la prima di servizio.

30-30 Fuori misura il rovescio dell’austriaco.

30-15 La risposta di Berrettini fulmina Novak.

30-0 Punto diretto per il ventiseienne di Wiener Neustadt.

15-0 Dritto ben calibrato da Novak.

GAME BERRETTINI (7-6 4-1) – Il tennista romano consolida il break di vantaggio e sale comodamente sul 4-1.

40-15 Altro punto direttamente con la battuta per il romano.

30-15 Palla corta pregevole di Berrettini.

15-15 Novak trova il primo punto in risposta di questo gioco.

15-0 Punto diretto per Berrettini.

GAME NOVAK (7-6 3-1) – L’austriaco conquista il primo gioco del secondo set.

40-15 Prova ad allungare Novak.

15-15 La smorzata del romano non supera la rete.

0-15 Comincia bene in risposta Berrettini.

GAME BERRETTINI (7-6 3-0) – Ottima partenza per il numero 8 del ranking ATP, che punta a sbrigare velocemente la pratica.

40-15 Punto diretto per il romano.

30-15 Berrettini chiama Novak a rete e poi lo trafigge a campo aperto.

15-15 Il romano non riesce a controllare la palla da fondocampo.

15-0 Punto per Berrettini.

BREAK BERRETTINI (2-0) – Novak sbaglia con il rovescio e concede il break a Berrettini.

30-40 Di poco largo il passante di Novak. Palla break per Berrettini!

30-30 Novak sbaglia con il dritto, che termina lungo.

30-15 L’austriaco torna avanti nel punteggio.

15-15 Novak attacca salendo a rete, ma il passante di Berrettini è chirurgico.

15-0 Errore di misura di Berrettini.

GAME BERRETTINI (7-6 1-0) – L’azzurro comincia bene il secondo set.

40-30 Novak sale a rete e Berrettini lo beffa con il lob.

30-30 Il back di Novak finisce in corridoio.

30-15 Errore di misura di Berrettini, il cui colpo termina in rete.

15-15 Novak va a segno con il dritto.

15-0 Il primo punto del secondo set è di Berrettini.

INIZIO SECONDO SET

LIVE Berrettini-Novak 7-6 (6)

8-6 Ace Berrettiniii! Il primo set è del ventiquattrenne di Roma.

7-6 Berrettini costringe Novak all’errore. Altro SET POINT per l’azzurro, stavolta in battuta.

6-6 Out la smorzata di Berrettini.

6-5 Ace esterno di Berrettini. Primo SET POINT per il romano.

5-5 L’austriaco va fuori giri con il dritto.

4-5 Novak a segno con il dritto lungolinea.

4-4 Passante diagonale superlativo di Novak!

4-3 Prima esterna vincente per Berrettini.

3-3 Out la demi-volée del romano. Perso immediatamente il minibreak.

3-2 Lungo il rovescio di Novak. Minibreak per Berrettini.

2-2 Berrettini stecca malamente con il dritto.

2-1 Out il rovescio di Novak.

1-1 Prima al centro vincente per Berrettini.

0-1 Lo smash di Berrettini finisce in rete.

GAME BERRETTINI (6-6) – L’azzurro tiene la battuta e conquista il diritto al tie-break.

40-30 Prima vincente per Berrettini.

30-30 La risposta di Novak è lunga.

15-30 La smorzata dell’azzurro finisce in rete.

15-15 Berrettini si lancia all’attacco e lo fa bene, chiudendo con la volée a rete.

0-15 Il dritto di Berrettini finisce in corridoio.

GAME NOVAK (5-6) – L’austriaco si aggiudica quantomeno il tie-break contro un Berrettini troppo falloso.

40-15 Palla corta sensazionale giocata da Novak.

30-15 Berrettini ottiene il primo punto del game.

30-0 Out la smorzata di Berrettini.

15-0 Il primo punto del game è di Novak.

GAME BERRETTINI (5-5) – L’azzurro annulla tre set point e rimane vivo.

A-40 Prima vincente per Berrettini.

40-40 Annullato anche il terzo set point!

40-A Il back di Berrettini termina in rete. Altro SET POINT.

40-40 Il rovescio incrociato di Novak finisce in rete. Il romano si salva per il momento.

30-40 Berrettini annulla il primo con forza.

15-40 Out il rovescio dell’azzurro. Due SET POINT per Novak.

15-30 Altro dritto impreciso di Berrettini.

15-15 Errore di dritto del romano.

15-0 Bravo qui Berrettini, che si allunga e si aggiudica il duello a rete.

GAME NOVAK (4-5) – Berrettini stecca la risposta e lascia andare un game lunghissimo.

A-40 Altro vantaggio di Novak.

40-40 Novak chiude con il colpo al volo e anche la quinta palla break viene annullata.

40-A Altro errore dell’austriaco. Quinta palla break per Berrettini.

40-40 Out il dritto di Novak.

A-40 Il tentativo di palla corta del romano non oltrepassa la rete.

40-40 Sfuma anche la quarta palla break.

40-A Lungo il rovescio di Novak.

40-40 In rete il dritto di Berrettini. Game infinito.

40-A Spinge bene l’azzurro e costringe Novak alla resa. Terzo break point.

40-40 La risposta di Berrettini finisce in rete.

40-A Novak sbaglia di rovescio: altra palla break.

40-40 Novak si salva: palla break annullata.

40-A Attacca bene l’azzurro e si guadagna una chance di break.

40-40 Doppio fallo Novak.

40-30 Il passante di Berrettini termina in rete. Troppo falloso il romano in questa fase del match.

30-30 Lungo il dritto di Novak.

15-15 Male in risposta Berrettini.

0-15 Primo punto per l’azzurro.

BREAK NOVAK (4-4) – L’austriaco trova un lob preciso e ritorna in parità.

30-40 Sbaglia ancora Berrettini: palla break per Novak.

30-30 Il servizio viene in soccorso del numero 1 d’Italia.

15-30 Altro errore di Berrettini, il cui colpo a rete termina out.

15-15 Errore grave del romano, che non riesce a tenere in campo un dritto comodo.

15-0 Buona prima per Berrettini.

GAME NOVAK (4-3) – L’austriaco tiene il turno di battuta e resta incollato al romano.

A-40 Lunga la risposta dell’azzurro.

40-40 Out il dritto dell’austriaco.

40-30 Doppio fallo Novak.

40-15 In rete il colpo di Berrettini.

30-15 Novak torna avanti.

15-0 L’austriaco comincia bene il turno di servizio.

GAME BERRETTINI (4-2) – Il romano conferma il break.

40-15 Allunga il romano.

30-15 Torna avanti Berrettini.

15-15 L’austriaco trova il punto.

15-0 Prima vincente per il romano.

BREAK BERRETTINI (3-2) – L’azzurro trova il break alla seconda occasione.

40-A La palla corta di Novak trova pronto il romano, che ci arriva e lo trafigge in allungo.

40-40 Berrettini spreca con un back impreciso.

40-A Lungo il dritto di Novak. Prima palla break dell’incontro.

40-40 Ottimo punto di Berrettini, che si apre il campo e chiude con il dritto.

40-30 Il rovescio di Novak termina in corridoio.

40-15 In rete la smorzata del romano.

40-0 Risposta totalmente fuori misura.

30-0 Di poco out il passante di Berrettini.

15-0 In rete la risposta dell’azzurro.

GAME BERRETTINI (2-2) – Turno di servizio veloce per il romano.

40-15 Bel punto di Berrettini, che chiude con il dritto incrociato.

30-15 Risposta fuori misura di Novak.

15-15 Punto per l’austriaco.

15-0 Ace Berrettini.

GAME NOVAK (2-1) – L’austriaco torna avanti nel punteggio.

40-30 Vantaggio Novak.

30-30 Di pochissimo largo il dritto lungolinea di Berrettini.

15-30 Lunghissimo il dritto di Novak.

15-15 Punto per il romano.

15-0 In rete la smorzata di Berrettini.

GAME BERRETTINI (1-1) – Berrettini riesce finalmente a portare a casa il primo turno di battuta.

A-40 Imprecisa la risposta di Novak.

40-40 Lungo il dritto di Berrettini.

A-40 Due ottimi dritti a sventaglio per il romano.

40-40 In rete il rovescio del romano.

A-40 Ace Berrettini.

40-40 Out la smorzata di Berrettini.

40-30 Il romano stecca con il dritto.

40-15 Doppio fallo di Berrettini.

40-0 Prima vincente per l’azzurro.

30-0 Errore di misura di Novak.

15-0 Altra palla corta ben eseguita da Berrettini.

GAME NOVAK (0-1) – Comincia bene Novak alla battuta.

40-15 L’austriaco convincente al servizio.

30-15 Novak a segno col rovescio incrociato.

15-15 Palla corta vincente per Berrettini.

15-0 Primo punto del match per l’austriaco.

INIZIO MATCH

17.25 Berrettini è chiamato a confermare le ottime sensazioni destate nelle recenti apparizioni all’Ultimate Tennis Showdown, dove ritornerà nel weekend per semifinale ed eventuale finale.

17.22 I due tennisti sono entrati in campo per la fase di riscaldamento.

17.19 Non risultano precedenti tra Berrettini e Novak (numero 85 del ranking ATP).

17.15 La prima sfida di oggi, invece, è stata quella tra Andrey Rublev e Jan-Lennard Struff, conclusasi sul punteggio di 3-6 6-4 15-13 per il russo.

17.12 All’interno del gruppo Soccer-Coin figurano anche Roberto Bautista Agut (num. 12 ATP) e Karen Khachanov (num. 15 ATP), che si sfideranno stasera chiudendo il programma di giornata.

17.09 A breve in campo, dunque, Matteo Berrettini, che sfiderà Dennis Novak: sarà il primo incontro del gruppo Soccer-Coin.

17.06 E’ appena terminata la sfida tra Thiem e Ruud: l’austriaco si è imposto per 7-5 7-6 (4) al termine di un match estremamente combattuto.

16.16 Il match comincerà al termine della sfida tra Dominic Thiem e Casper Ruud: al momento si sta giocando il secondo set, con il padrone di casa che si è aggiudicato il primo per 7-5.

16.15 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Dennis Novak, incontro valevole per la prima giornata del Thiem’s 7.

La presentazione della giornata (7 luglio)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Dennis Novak, incontro valevole per la prima giornata del Thiem’s 7. Comincia oggi il torneo di esibizione organizzato da Dominic Thiem: si gioca sulla terra rossa di Kitzbühel (Austria) con un format che prevede fase a gironi, semifinali e finale da qui a sabato 11 luglio.

Matteo Berrettini sta partecipando con profitto all’Ultimate Tennis Showdown, la rivoluzionaria manifestazione ideata da Patrick Mouratoglou: il ventiquattrenne romano, con la vittoria di domenica contro Alexei Popyrin, ha ufficialmente strappato il pass per le semifinali. In attesa di concludere l’esperienza all’UTS nel prossimo fine settimana, adesso il numero 1 d’Italia è pronto ad immergersi nel torneo di Kitzbühel, dove potrà tornare a giocare secondo le regole normali del tennis. Berrettini è stato inserito nel girone denominato Soccer-Coin in compagnia di Roberto Bautista Agut, Karen Khachanov e Dennis Novak. Sarà proprio l’austriaco, numero 85 del ranking ATP, il primo avversario dell’allievo di Vincenzo Santopadre: tra i due non risultano precedenti ufficiali.

Il match sarà il secondo della giornata ed è programmato per le ore 16.00 CIRCA. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per ogni punto giocato. Buon divertimento!

