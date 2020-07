LIVE Berrettini-Gasquet, Semifinale UTS 2020 in DIRETTA: il romano cerca il riscatto dopo Kitzbuehel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Richard Gasquet, match valevole come semifinale dell’UTS 2020, in corso di svolgimento a Nizza ed organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia. Si tratta dell’occasione del pronto riscatto per il tennista romano, che è stato appena sconfitto proprio in semifinale al Thiem’s 7 da Andrey Rublev.

Loading...

Loading...

Berrettini va a caccia della finale all’Ultimate Tennis Showdown, ma Gasquet rappresenta sicuramente un ostacolo complicato da superare. Nella prima fase i due giocatori si sono affrontati e c’è stata una vittoria nettissima di Berrettini per 4-0, in quella che è stata una delle migliori prestazioni da parte del romano sul cemento di Nizza.

Da capire se Berrettini avrà qualche problema con un nuovo cambio di superficie. Infatti il numero otto del mondo è reduce da una settimana sulla terra rossa di Kitzbuehel, dove ha battuto l’austriaco Dennis Novak e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre ha perso con i russi Khachanov e Rublev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Richard Gasquet, match valevole come semifinale dell’UTS 2020, in corso di svolgimento a Nizza: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.15.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse