LIVE Berrettini-Bautista Agut 6-4 6-3, Thiem’s 7 in DIRETTA: seconda vittoria per l’azzurro

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Appuntamento a domani, un saluto sportivo.

Domani Matteo affronterà il russo Karen Khachanov.

Una vittoria che proietta Berrettini verso la conquista delle semifinali del Thiem’s 7.

Davvero un’ottima prestazione di Matteo Berrettini, che in poco meno di un’ora e venti minuti ha sconfitto Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4 6-3.

6-3 DOPPIO FALLO! MATTEO BERRETTINI VINCE ANCORA!

40-A MATCH POINT PER BERRETTINI!

40-40 Passante vincente di Berrettini.

40-30 In rete il back dell’azzurro.

30-30 Lungo il dritto di Berrettini.

15-30 In rete la risposta di Berrettini.

0-30 Ottima chiusura a rete del romano.

0-15 Doppio fallo dello spagnolo.

5-3 Berrettini conserva il turno di servizio ed ora Bautista serve per restare nel match.

40-15 Prima vincente di Matteo.

30-15 Lungo il back di rovescio di Berrettini.

30-0 Ace di Matteo.

15-0 Dritto vincente di Berrettini.

4-3 Bautista sfonda con il dritto e tiene il servizio.

40-15 Berrettini sbaglia di rovescio.

30-15 Bautista chiude a rete dopo un’ottima prima.

15-15 Bautista sbaglia lo schiaffo al volo.

4-2 Comodo game al servizio per il numero otto del mondo.

40-15 Altra prima vincente dell’azzurro.

30-15 Servizio e dritto di Matteo.

3-2 BREAK DI BERRETTINI! Sbaglia ancora Bautista, che ha giocato un pessimo game.

0-40 DOPPIO FALLO DI BAUTISTA!

0-30 In corridoio il dritto dello spagnolo. E’ un’occasione per Berrettini.

2-2 Berrettini tiene comodamente il servizio.

40-15 Altro facile punto al servizio di Matteo

30-0 Bordata con la prima di servizio per Berrettini.

1-2 Lo spagnolo tiene a zero il servizio.

40-0 Servizio vincente di Bautista.

30-0 Lunga la difesa di Berrettini.

1-1 Servizio vincente di Berrettini che pareggia i conti.

40-30 Prima vincente dell’azzurro.

30-30 Sbaglia Berrettini con il dritto.

30-15 Cannonata di dritto di Berrettini.

0-1 Perfetta la palla corta di Bautista.

40-30 Lungo il dritto dell’azzurro.

30-30 Esce di poco la risposta, che era vincente, di Berrettini.

15-15 Berrettini non riesce a controllare il rovescio dopo la volèe alta di Bautista.

Si riparte con Bautista al servizio.

6-4 MATTEO BERRETTINI VINCE IL PRIMO SET

A-40 Set point Berrettini.

40-40 Berrettini cancella la palla break con una bella palla corta.

40-A Palla break per Bautista Agut.

40-40 Si ferma sul nastro la palla corta di Matteo.

40-30 Prima vincente di Matteo. SET POINT!

30-30 Esce di poco il dritto di Berrettini

30-15 Ottima prima dell’azzurro.

5-4 Bautista tiene la battuta e Berrettini ora serve per il primo set.

40-15 Berrettini sbaglia la riposta.

30-15 Prima vincente di Bautista.

5-3 Splendido back di Berrettini che costringe Bautista all’errore.

A-40 Sbaglia Bautista con il dritto.

40-40 Dritto vincente dello spagnolo.

A-40 Prima vincente del romano.

40-40 Debole l’attacco di Berrettini ed è comodo il passante per lo spagnolo.

A-40 Si porta avanti Berrettini.

40-40 Annullata la palla break.

30-40 Bautista scende a rete e si procura una palla break.

30-30 Errore di dritto del romano.

30-15 Prima vincente di Berrettini.

4-3 BREAK DI BERRETTINI!

40-A Doppio fallo dello spagnolo e altra palla break.

40-40 Bautista annulla la palla break.

30-40 Prima palla break per Berrettini.

30-30 Dritto lungolinea dell’azzurro.

30-15 Berrettini sbaglia il back di rovescio.

0-15 Altra ottima palla corta di Berrettini.

3-3 Berettini tiene a zero il servizio.

40-0 Prima vincente di Matteo.

15-0 Palla corta vincente di Berrettini.

2-3 Si va avanti senza break.

40-15 Ancora un errore di dritto dell’azzurro.

30-0 Matteo non controlla la risposta.

2-2 Finora dominano i giocatori al servizio.

40-15 Altro servizio al corpo dell’azzurro.

15-15 Prima di servizio vincente dell’azzurro.

1-2 Tiene il servizio lo spagnolo.

40-15 Prima vincente dello spagnolo.

15-15 Errore di rovescio dello spagnolo.

1-1 Ancora ottimo servizio dell’azzurro.

40-15 Prima vincente di Matteo.

15-0 Dritto vincente di Berrettini.

0-1 Prima vincente dello spagnolo che tiene il servizio.

40-15 Doppio fallo dello spagnolo.

40-0 Errore in risposta per Matteo.

15-0 Primo punto della partita per lo spagnolo.

Sarà Bautista a servire per primo.

COMINCIA LA PARTITA!

13.00: Tra poco l’ingresso in campo dei due giocatori.

12.55: Mancano cinque minuti all’inizio della partita.

12.50: Berrettini è reduce dall’ottima apparizione nell’Ultimate Tennis Showdown, il torneo di Patrick Mouratoglou a Nizza. Il romano ha conquistato le semifinali con un turno d’anticipo e domenica si giocherò la vittoria finale.

12.46: Sono quattro i precedenti tra Berrettini e Bautista. Il romano è avanti per 3-1 e l’ultima sfida si è giocata lo scorso anno nel Masters 1000 di Shanghai (7-6 6-4). Due le vittorie dell’azzurro anche su terra: a Gstaad (2018) e Monaco di Baviera (2019).

12.41: Sempre in due set è arrivato anche il successo di Bautista Agut sul russo Karen Khachanov. Lo spagnolo si è imposto per 6-4 6-3.

12.39: Berrettini ha esordito ieri nel torneo, superando in due set l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 7-6 6-3. Il romano ha avuto bisogno di un set per assestarsi sulla nuova superficie, per poi giocare sicuramente meglio nel secondo.

12.35: Il Thiem’s 7 è un torneo d’esibizione sulla terra rossa di Kitzbuehel. Dominic Thiem è l’organizzatore, con l’austriaco che non si è praticamente mai fermato in questo periodo post Covid-19.

12.30: Buon pomeriggio cominciamo la nostra diretta del match tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole per la seconda giornata del Thiem’s 7, il torneo organizzato da Dominic Thiem a Kitzbuehel. E’ una sfida già molto importante sulla terra rossa austriaca, perchè il vincitore si avvicinerebbe in maniera quasi decisiva alla qualificazione per la semifinale.

Ieri c’è stato l’esordio di Berrettini, che ha confermato l’ottimo momento di forma. Il romano, che si è trasferito da Nizza dove sta disputando l’UTS, ha superato in due set l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 7-6 6-3. Un primo set dove l’azzurro ha avuto qualche difficoltà, visto il cambio di superficie rispetto al cemento francese, mentre nel secondo si è visto davvero un convincente Berrettini.

Nello stesso girone del numero otto del mondo, è arrivata la vittoria dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista iberico ha sconfitto in due set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e venti di match.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole per la seconda giornata del Thiem’s 7, in corso di svolgimento a Kitzbuehel: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00.

