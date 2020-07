Tennis, Nick Kyrgios attacca anche Dominic Thiem: “Questi sono quelli che comandano il tennis, che schifo!”

Continua lo scontro verbale a distanza tra Nick Kyrgios e i giocatori presenti all’Adria Tour. L’australiano ha criticato aspramente Novak Djokovic e l’organizzatori del torneo e poi ha cambiato obiettivo, finendo su Alexander Zverev, reo di non aver rispettato il periodo di quarantena e di aver partecipato ad una festa in spiaggia. Come riporta il sito Ubitennis, adesso Kyrgios ha puntato il dito contro Dominic Thiem, replicando alle ultime dichiarazioni dell’austriaco.

Thiem è impegnato in Austria con il torneo Thiem’s 7 ed è stato intervista da Tiroler Tageszaitung. L’austriaco si è esposto in favore di Djokovic e Zverev. Così sul serbo: “Non ha commesso un crimine. Tutti facciamo degli errori ma non capisco perché si accaniscano così contro di lui. Sono stato a Nizza e ho visto immagini di altre città in cui c’è un sacco di gente in giro come a Belgrado. È troppo facile prendersela con Djokovic”. Thiem poi si sofferma anche su Zverev e attacca Kyrgios: “Ha sbagliato, ma non capisco chi interferisce nella situazione. Kyrgios ha fatto tanti errori nella sua vita. Dovrebbe pensare ai fatti propri”.

La replica di Kyrgios non si è fatta attendere e subito su Twitter l’australiano ha voluto dire la sua: “Di cosa stai parlando Dominic? Errori come rompere qualche racchetta? Bestemmiare? Perdere apposta qualche match? Robe che tutti i tennisti fanno? Nessuno di voi è abbastanza intelligente da capire cosa voglio dire. Sto cercando di metterli di fronte alle proprie responsabilità. Questo mostra come Thiem, Zverev e Djokovic pensino che tutto questo sia uno scherzo. Due di loro ballano come degli stupidi durante una pandemia globale. La gente muore e perde i propri cari e Thiem li difende dicendo che è solo un errore. Questi qua sono i leader nel nostro sport. Che schifo“.

Foto: LaPresse