LIVE Athletic Bilbao-Real Madrid 0-0, la Liga in DIRETTA: Rodrygo vicino alla rete del vantaggio!

47′ Bel cross di Asensio dalla sinistra per Benzema che colpisce di testa ma non trova il secondo palo per un soffio!

45′ Ci saranno tre minuti di recupero.

43′ Ancora Inaki Williams che sta creando non pochi problemi a Marcelo, ma non riesce a finalizzare le sue azioni.

41′ 55% possesso palla per il Real Madrid.

39′ Raul Garcia ammonito per un fallo su Marcelo.

37′ Pressing alto dell’Athletic Bilbao che sembra funzionare, Real Madrid che non riesce a ripartire in modo pulito.

35′ Clamoroso errore di Inaki Williams che su un tacco di Raul Garcia prova il pallonetto sbagliandolo completamente.

33′ Ramos rischia il giallo per un fallo da dietro su Inaki Williams.

31′ Si riprende, vediamo se in questo finale di primo tempo le squadre riusciranno a sbloccare la partita.

29′ Momento di Cooling Break, i giocatori si rinfrescano.

27′ Asensio per Marcelo ma il brasiliano non riesce ad arrivare al cross.

25′ Inaki Williams arriva al tiro da ottima posizione ma spara alto il pallone.

23′ Cross di Marcelo che trova Rodrygo che di testa non centra la porta.

21′ Fuori Yeray e dentro Nunez per l’Athletic Bilbao.

19′ Yeray ha un problema muscolare, tra poco sarà sostituito.

17′ Cross di Capa per Raul Garcia che colpisce forte di testa ma il portiere del Real è attento respingendo con i pugni.

15′ Possesso palla ora del Real Madrid ma i ritmi restano comunque.

13′ Tiro da fuori area di Unai Lopez, pallone che viene calciato malamente.

11′ La squadra di Bilbao ora sale di ritmo e prova la pressione alta sulla difesa del Real.

9′ Rodrygo prova ad andarsene sulla sinistra ma viene fermato da Yuri.

7′ Fuorigioco di Inaki Williams che comunque aveva anche sbagliato l’eventuale finalizzazione.

5′ Asensio di punizione dai venti metri impegna Unai Simon!

3′ Real che parte già forte, prova ad arrivare subito al vantaggio, baricentro alto per i ‘blancos’.

1′ Inizia la partita!

13.56 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte!

13.53 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

13.50 Mancano solamente dieci minuti all’inizio del match!

13.47 Il Real Madrid ha vinto la ‘corsa al terzo calcio d’angolo’ nel 31,25% delle sue trasferte nella Liga.

13.44 Il risultato e il margine alla fine del primo tempo sono stati uguali a quelli a fine partita in cinque degli ultimi sei scontri diretti in campionato disputati in casa dell’Athletic Bilbao.

13.41 Solo il 31,25% delle partite casalinghe dell’Athletic Bilbao in campionato ha visto entrambe le squadre riuscire a segnare.

13.38 Il giocatore del Real Madrid Casemiro ha segnato il gol decisivo per la vittoria nell’ultima trasferta dei ‘Galacticos’ nella Liga. Tre dei suoi ultimi quattro gol nelle trasferte della Liga si sono rivelati decisivi per la vittoria della sua squadra.

13.35 Giocatori da tenere d’occhio: Iker Muniain ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto qui disputato nella scorsa stagione di campionato. Le sue ultime quattro partite di campionato in cui è riuscito a segnare finora hanno visto l’Athletic Bilbao rimanere imbattuto (3 vittorie, 1 pareggio).

13.32

13.29 A tal proposito, nessuna delle ultime sei vittorie del Real Madrid nelle trasferte della Liga ha visto i ‘Blancos’ riuscire a segnare prima del 30° minuto di gioco. Tutte e sei le vittorie hanno visto il Real Madrid vincere con un margine di gol dispari, ed entrambe le vittorie di quella sequenza che hanno visto un margine di tre gol hanno visto il Real Madrid vincere il secondo tempo con un risultato di 2-0.

13.26

13.23 Parlando dell’importanza di segnare per primo, il Real Madrid vanta l’unico record perfetto in trasferta del campionato (8 vittorie, 0 pareggi/sconfitte) quando segna per primo. Finora, nel 2020, il Real Madrid non ha mai pareggiato una trasferta nella Liga (5 vittorie, 2 sconfitte), mentre il 50% delle ultime quattro vittorie del Real Madrid nelle trasferte nella Liga hanno visto il primo tempo terminare 0-0.

13.20

13.17 L’ultima di quelle vittorie (vinta per 3-1) ha interrotto una sequenza di otto partite casalinghe nella Liga che avevano visto meno di 2,5 gol totali (a favore o contro). Inoltre, sette delle ultime nove vittorie casalinghe nella Liga finora hanno visto l’Athletic Bilbao mantenere la porta inviolata.

13.14 Senza ancora aver mai subito gol dopo il 75′ minuto nelle partite casalinghe in questa stagione de La Liga, l’Athletic Bilbao arriva qui dopo essere rimasto imbattuto in quattro partite casalinghe di campionato (3 vittorie, 1 pareggio) con la squadra basca che ha segnato per prima in due di quelle vittorie.

13.11 Ecco le formazioni ufficiali:

ATHLETIC BILBAO: Unai Simon, Capa, Yeray, Martinez, Yuri, Muniain, Unai Lopez, Dani Garcia, Cordoba, Williams, Raul Garcia.

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Benzema, Modric, Casemiro, Marcelo, Valverde, Asensio, Rodrygo.

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale di Athletic Bilbao-Real Madrid partita della Liga.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Athletic Bilbao-Real Madrid match della Liga spagnola 2019-20, Real Madrid che può tentare di allungare ancora per ipotecare il titolo della Liga.

Gaizka Garitano schiererà l’Athletic Bilbao con il solito 4-2-3-1. Davanti agirà il bomber Raúl García. Alle sue spalle sulla trequarti Iñaki Williams, Sancet e Cordoba, favorito su Muniain non al meglio. La coppia dei mediani a centrocampo vedrà invece Dani García affiancato da Vesga. A difendere la porta basca sarà Unai Simón, mentre in difesa Capa e Yuri agiranno da terzini, con Nuñez e Iñigo Martínez a comporre la coppia centrale.

Zidane rispolvererà con grandi probabilità il 4-3-1-2: Benzema e il rientrante Hazard comporranno il tandem offensivo, con Modric trequartista alle loro spalle. In mediana spazio dunque a Valverde come mezzala destra accanto al playmaker Casemiro e alla mezzala sinistra Kroos. Dietro in forte dubbio Varane per un colpo rimediato al volto: qualora il francese non ce la facesse, è pronto il giovane Eder Militão. Completeranno la difesa il capitano Sergio Ramos e i due terzini Carvajal e Marcelo, mentre fra i pali agirà Courtois. Out per infortunio Nacho Fernández e il brasiliano Reinier.

Calcio d'inizio alle ore 14:00. Buon divertimento!

