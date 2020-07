Liga in tv oggi: orari, calendario 2 luglio, streaming, programma DAZN

La trentatreesima giornata della Liga 2019-2020 non è ancora finita. Il massimo Campionato Spagnolo infatti ha ancora tre partire da “mandare a referto” prima di archiviare anche questa tornata di incontri.

Dalle 19:30 sarà tempo di grande calcio, con due partite in contemporanea: Real Sociedad-Espanyol e Eibar-Osasuna, entrambe importanti anche se a “latitudini” diverse della classifica. Dalle 22.00, poi, sarà il momento del Real Madrid che fra le mura amiche dell’Estadio Alfredo Di Stéfano riceverà il Getafe in uno scontro-derby decisivo sia per i “Blancos” capoclassifica sia per i loro rivali, aggrappati più che mai al treno per l’Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della trentatreesima giornata della Liga spagnola di calcio maschile. I match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. senza dimenticare che la sfida Real Madrid-Getafe sarà visibile anche in diretta tv sul canale DAZN1 (209) della piattaforma Sky.

PROGRAMMA LIGA 2 LUGLIO

33ª GIORNATA

Giovedì 2 luglio



19:30 Real Sociedad-Espanyol DAZN

19:30 Eibar-Osasuna DAZN

22:00 Real Madrid-Getafe in diretta tv su DAZN1 (canale 209 di Sky) e in streaming su DAZN

Diretta streaming su DAZN di tutti i match

Foto: LaPresse