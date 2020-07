Liga 2020, il Siviglia espugna Bilbao e vede la Champions League. Il Maiorca sogna la salvezza

Oggi si sono giocate tre partite valide per la 35ma giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio. Il Siviglia è riuscito a espugnare il campo dell’Athletic Bilbao per 2-1 e ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Gli uomini di Lopetegui sono terzi insieme all’Atletico Madrid, con sei punti di vantaggio sul Villareal quando mancano tre turni al termine del torneo. Il Siviglia è passato in svantaggio al 28′ col gol di Capa ma poi ha ribaltato il punteggio nel giro di 4 minuti: al 70′ sigillo di Banega, al 74′ firma di El Haddadi.

Il Maiorca continua a sperare in un’incredibile salvezza: gli isolani hanno sconfitto il Levante per 2-0 (reti di Cucho e Kubo) e ora sono a tre punti dal quartultimo posto occupato dall’Alaves, atteso domani dalla capolista Real Madrid. Pareggio a reti bianche tra Eibar e Leganes: padroni di casa a +4 sul Maiorca, ospiti a -6 dall’Alaves e quasi destinati alla retrocessione. Di seguito i risultati di oggi giovedì 9 luglio nella Liga e la classifica generale del massimo campionato spagnolo di calcio.

RISULTATI OGGI LIGA (9 LUGLIO):

Eibar-Leganes 0-0

Maiorca-Levante 2-0

Athletic Bilbao-Siviglia 1-2

CLASSIFICA LIGA (DOPO 35 GIORNATE):

Real Madrid 77*, Barcellona 76, Atletico Madrid 63, Siviglia 63, Villareal 57, Getafe 53, Real Sociedad 51, Valencia 50, Athletic Bilbao 48, Granada 47, Osasuna 45, Levante 43, Betis Siviglia 41, Valladolid 39, Eibar 36, Celta Vigo 36, Alaves 35*, Maiorca 32, Leganes 29, Espanyol 24. *= 1 partita in meno

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse