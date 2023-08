Calcio, Supercoppa Europea 2023: il Manchester City supera il Siviglia ai rigori e centra il primo trionfo

Il Manchester City si è aggiudicato la sua prima Supercoppa Europea della propria storia. I Citizens, guidati da mister Pep Guardiola, infatti, hanno superato il Siviglia con il punteggio di 6-5 dopo i calci di rigore nella Finale disputata allo stadio Stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atene.

Il Manchester City si è schierato in campo con il 4-2-3-1 con Ederson tra i pali, difesa composta da Walker, Akanji, Gvardiol ed Ake, quindi Rodri e Kovacic in mediana, con Foden, Palmer e Grealish alle spalle di Haaland. Il Siviglia ha risposto con il medesimo schema, il 4-2-3-1 con Bono (in procinto di passare all’Al-Hilal) in porta, Jesus Navas, Badé, Gudelj e Acuña in difesa, quindi Jordán e Rakitic in mediana, con Óliver; Ocampos e Lamela a sostegno di En-Nesyri.

La sfida si sblocca dopo 25 minuti di gioco. Acuna aziona En Nesyri che non sbaglia davanti a Ederson e segna l’1-0. L’attaccante marocchino ha anche l’occasione per mettere a segno la seconda rete personale, ma è il City a pareggiare i conti. Minuto 63′, Rodri serve Palmer ed il punteggio va sull’1-1. La parità rimane fino al novantesimo, per cui il match va ai calci di rigore.

Inizia il City. Segna Haaland, risponde Ocampos. Quindi Alvarez gol per i Citizens, fa lo stesso Mir. Terzo penalty e Kovacic non sbaglia, Rakitic fa lo stesso. Si passa a Grealish, gol, come Montiel. Il quinto rigore lo calcia Walker ed è gol, mentre Gudelj sbaglia e regala il successo agli inglesi.

Foto: LaPresse