Liga 2020, Atletico Madrid-Maiorca 3-0: Alvaro Morata firma la doppietta, i colchoneros rafforzano il terzo posto

L’Atletico Madrid ha sconfitto il Maiorca per 3-0 nel match valido per la 34ma giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio. I colchoneros si sono imposti senza particolari problemi al Wanda Metropolitano (a porte chiuse) e hanno così rafforzato il terzo posto in classifica: i ragazzi di Diego Simeone hanno ora cinque punti di vantaggio sul Siviglia e otto sul Villareal, attesi nei prossimi giorni dagli impegni contro Eibar e Barcellona. I capitolini hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, affossando ancora di più gli isolani, terzultimi a cinque lunghezze di distacco dal Celta Viga e ormai sempre più destinati alla retrocessione.

A risolvere la contesa è stato uno strepitoso Alvaro Morata, autore di una stupenda doppietta nel primo tempo. L’attaccante ha sbloccato il risultato al 29′, trasformando il calcio di rigore concesso per un fallo di Sedlar: l’ex juventino aveva sbagliato il primo tentativo ma l’arbitro ha fatto ripetere il penalty e il numero 9 è stato chirurgico. In pieno recupero uno scatenato Llorente è andato via sulla destra e ha messo in mezzo un perfetto cross rasoterra, Morata non ha dovuto fare altro che appoggiare da due passi. Nella ripresa i padroni di casa hanno controllato la situazione, gli ospiti non sono mai riusciti a rendersi concretamente pericolosi e l’Atletico Madrid ha calato anche il tris con Koke al 79′, conquistando tre punti essenziali nella corsa verso la prossima Champions League.

Foto: Lapresse