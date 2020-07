F1 su TV8, programma GP Austria 2020: la guida completa e gli orari

Dall’autodromo di Spielberg tutto è pronto per l’inizio del Mondiale di F1 2020. Dopo la lunghissima attesa dovuta all’emergenza sanitaria, il mondo dei motori torna in scena in Austria. Il tracciato di Zeltweg è un impianto molto particolare, modificato nel corso degli anni e completamente ristrutturato negli ultimi anni. Ricordiamo che la pista è di proprietà della Red Bull, un investimento che ha fatto rinascere il circuito che sembrava destinato all’oblio.

Dopo alcune sessioni private per riprendere confidenza con le vetture, finalmente è giunto il momento di fare sul serio, dopo il tentativo, fallito, di disputare il GP d’Australia lo scorso marzo. Ricordiamo che settimana prossima si disputerà una nuova corsa a Spielberg, quest’ultima non varrà come il GP d’Austria bensì come il Gran Premio della Stiria, la regione in cui si trova l’ex A1 Ring.

TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre o sul 121 di Sky), vi proporrà in differita la qualifica e la gara del GP d’Austria 2020. Entrambi gli eventi saranno trasmessi a partire dalle 18.00.

Sky Sport F1 HD (canale 207 di Sky) ha invece l’esclusiva per tutte le sessioni, la qualifica e chiaramente la corsa. Venerdì 3 luglio l’attività in pista scatterà con due turni di prove libere. Come sempre per le manifestazioni europee, le tre ore di ‘test’ del primo giorno del week-end inizieranno alle 11.00 ed alle 15.00. Un ora e mezza è prevista per ciascuna sessione, mentre si riduce ad 1h il tempo a disposizione durante la prova libera 3. Quest’ultima è indetta per sabato a partire dalle 12.00, mentre nel pomeriggio del 4 luglio assisteremo alle prime qualifiche del 2020. Alle 15.00 i protagonisti della F1 prenderanno parte alle tre sessioni che determineranno la pole-position per la corsa del giorno seguente. Alle 15.10 di domenica 5 luglio non perdetevi il GP d’Austria 2020! Alle 15.10 i semafori si spegneranno e finalmente potrà incominciare la settantesima edizione del Mondiale di F1. Oltre al canale 207, Sky Sport 1 (201) trasmetterà la diretta il GP di domenica, ma non le restanti prove.

Per tutti è a disposizione anche SKYGo, a pagamento per i non abbonati. Questa ulteriore piattaforma vi regala in diretta tutte le emozioni della F1 attraverso i canali sport di SKY.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2020 – F1

Venerdì 13 marzo

ore 11.00-12.30 Prove libere 1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 14 marzo

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00-16.00 Qualifiche – differita su TV8 dalle ore 18.00

Domenica 15 marzo

ore 15.10 Gran Premio d’Austria – differita su TV8 dalle ore 18.00

