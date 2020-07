IndyCar, ecco la livrea di Fernando Alonso per la 500 Miglia di Indianapolis

Fernando Alonso e la Arrows McLaren SP hanno svelato la livrea con cui lo spagnolo parteciperà all’edizione 2020 della 500 Miglia di Indianapolis. Ricordiamo che l’evento più importante della stagione della NTT IndyCar Series si svolgerà domenica 23 agosto, mentre le qualifiche per accedere alla corsa si terranno nella settimana precedente.

L’auto dell’ex campione del mondo di F1 sarà ai nastri di partenza con il numero #66. Per lui si tratterà della terza volta nel mitico appuntamento statunitense. La prima volta, con il Team Andretti, un problema all’auto escluse Alonso dalla lotta per il successo, mentre l’anno seguente, con McLaren, non riuscì a strappare l’accesso alla corsa per un tempo non competitivo nel turno di qualifica.

Sam Schmidt, boss della formazione, ha commentato: “Nel 2017 Fernando ha dimostrato che non è uno che corre e basta, ma può lottare per vincere. La livrea è fantastica!”. Dello stesso avviso è l’AD della McLaren Zak Brown. “E’ stupenda e non vedo l’ora che sia agosto per vederla in pista nelle sue mani!”

Ricordiamo che SP McLaren sarà al via della 500 Miglia di Indianapolis con altre due auto. La prima vedrà a bordo il messicano Patricio O’Ward, mentre sulla seconda ci sarà l’americano Oliver Askew.

Foto:LaPresse