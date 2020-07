Hockey pista, Serie A1 2020: si parte il 10 ottobre, dal 26 maggio la finale Scudetto

Per il mondo dell’hockey pista è già tempo di pensare al futuro, con la giornata odierna che ha visto la stesura del calendario, per quanto riguarda la stagione 2020/2021 della Serie A1, la quale prenderà il via sabato 10 ottobre, in una prima giornata che vedrà subito un invitante sfida in programma tra Credit Agricole Sarzana e GDS Forte dei Marmi; primo big match invece già alla seconda, con lo scontro tra Forte dei Marmi e Trissino.

La regular season durerà dunque fino al 18 aprile, ma subirà due interruzioni. Nei giorni infatti del 26, 27 e 28 febbraio ci sarà spazio per la Coppa Italia, mentre il 3 aprile, nella settimana di Pasqua, la Nazionale sarà impegnata nell’ormai classico Torneo di Montreux.

A questo punto, le prime dieci della classifica accederanno ai play-off, mentre le ultime quattro giocheranno un round robin dal 24 aprile al 29 maggio per decretare le due retrocessioni. Tornando alle prime della classe, le formazioni dal decimo al settimo posto si sfideranno in uno spareggio per strappare il pass per i quarti di finale, al meglio delle tre gare, dal 28 aprile al 5 maggio.

Le semifinali saranno invece al meglio delle cinque gare, e avranno luogo dall’8 al 22 maggio, prima della tanto attesa Finale Scudetto, in programma dal 26 maggio al 9 giugno 2021.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO

Foto: Alberto Vanelli – FISR