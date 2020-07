Highlights Spal-Milan 2-2: VIDEO e gol. Rimonta d’orgoglio rossonera nel finale, che autorete di Vicari!

HIGHLIGHTS SPAL-MILAN 2-2

Il Milan resta imbattuto in Serie A dopo la ripartenza post-Covid ma interrompe la striscia di due vittorie consecutive, pareggiando in trasferta con la Spal e conservando il settimo posto in classifica a +1 sul Verona. I rossoneri, dopo essere andati sotto di due reti nel primo tempo, hanno sfruttato la superiorità numerica per impattare la sfida in extremis grazie al gol di Rafael Leao e alla clamorosa autorete di Francesco Vicari al 93′.

Foto: Lapresse