Golf: Renato Paratore secondo a metà Austrian Open 2020. Comanda l’esperto Miguel Angel Jimenez

Giunge a metà del suo percorso l’Austrian Open 2020, facente parte del Challenge Tour, ma in quest’occasione con valenza anche per l’European Tour, in corso di svolgimento ad Atzenbrugg, vicino Vienna, all’interno del Diamond Country Club. A prendere il comando, dopo il secondo giro, è l’esperto spagnolo Miguel Angel Jimenez, un autentico personaggio dei green, che con il -7 odierno si porta in testa con un complessivo -11. Per lui, va ricordato, ben 21 le vittorie sull’European Tour.

Jimenez è seguito, nel gruppo dei secondi, da cinque uomini, tra cui il nostro Renato Paratore, bravo a chiudere in -5 e a raggiungere l’olandese Joost Luiten, gli scozzesi Marc Warren e Craig Howie e il tedesco Nicolai von Dellingshausen. Settimo da solo a -8 l’altro olandese Darius van Driel, ottavi a -7 il suo connazionale Wil Besseling, lo scozzese Connor Syme, il francese Joel Stalter, il portacolori dello Zimbabwe Scott Vincent, lo svedese Oscar Lendgen e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez.

Loading...

Loading...

Degli italiani, passano il taglio Aron Zemmer, Lorenzo Gagli (entrambi al 38° posto a -3), Lorenzo Scalise (51° a -2), Enrico Di Nitto e Francesco Laporta (62ma posizione a -1). Fuori, invece, Federico Maccario (85° a +1) e Filippo Bergamaschi (139° a +9).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse