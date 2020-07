Golf, Joost Luiten in testa dopo la prima giornata dell’Austrian Open. Lorenzo Scalise e Renato Paratore in Top 10

Il grande golf è tornato anche a solcare i terreni europei. Con l‘Austrian Open 2020 si è aperta infatti una doppia settimana di tornei validi sia per l’European Tour che per il Challenge Tour, salvo poi ripartire con il normale corso degli eventi del calendario con gli eventi in Gran Bretagna. Il primo round si è giocato oggi sul Diamond Country Club di Atzenbrugg, non distante da Vienna e si è concluso con un solo leader al comando.

L’olandese Joost Luiten ha preso il controllo delle operazioni con un ottimo 65 (-7 rispetto al par del campo), arrivato dopo ben 8 birdie nelle 18 buche di giornata. Alle sue spalle si è inserita una coppia di golfisti scozzesi, Craig Howie e Marc Warren, entrambi in clubhouse a -6 anche se arrivati in modo diverso. Nessun bogey per il giovane mentre un piccolo saliscendi in più per l’esperto Warren che ha piazzato sì un eagle al par 5 della 15 ma ha anche commesso un errore alla 7 che gli è costato il bogey.

Loading...

Loading...

Buonissime notizie arrivano anche per l’Italia visto che in quarta posizione al fianco del danese Nicolai Høigaard, dello svedese Philip Eriksson e di un altro scozzese Connor Syme troviamo Lorenzo Scalise. Il brianzolo ha firmato una stupenda carta da -5 e ha dunque ottime chance in vista del weekend, al pari di Renato Paratore che insegue il quartetto ottavo, ad una lunghezza dopo il 68 di questo Round 1. Più indietro, 48esima piazza per Enrico di Nitto (-1) mentre 66esimi appaiati Lorenzo Gagli e Federico Maccario (Par). Francesco Laporta e Aron Zemmer iniziano il torneo con un 73 (+1) e dovranno sudarsi il passaggio del taglio, mentre il discorso si fa più complicato per Filippo Bergamaschi (+3).



