Golf, big a riposo per la seconda edizione del Rocket Mortgage Classic 2020. Spazio agli outsider

Superata la vittoria dell’americano Dustin Johnson al Travelers Championship di domenica che lo ha riportato nel circolo dei vincitori per la prima volta dopo un anno e tre mesi, il PGA Tour si sposta di oltre 700 miglia a ovest, dal Connecticut al Michigan dove questa settimana andrà in scena la seconda edizione del Rocket Mortgage Classic, a Detroit.

Questo è l’evento che ha sostituito il Quicken Loans National ormai dodici mesi fa. Originariamente era previsto per la fine di maggio ma la situazione sanitaria ne ha costretto lo slittamento a luglio. La passata stagione qui si è fatta la storia recente del tour perché per Detroit si è trattato di una prima assoluta, e più in generale lo stato del Michigan non vedeva i campioni del PGA dal lontano 2009.

Loading...

Loading...

In un field di bassa caratura la spuntò in quell’occasione Nate Lashley, che dominò gli avversari di ben sei colpi ma che lunedì ha mancato la qualificazione e quindi non sarà in campo per cercare di difendere il trofeo. In generale, dopo tre settimane di altissima qualità, le star staranno a riposo e dunque ci sarà più spazio per i veri outsider. I primi cinque giocatori dell’ordine di merito mondiale (Rory McIlroy, John Rahm, Dustin Johnson, Justin Thomas e Brooks Koepka) non saranno sul tee giovedì, quindi il ruolo di favoriti per il successo spetta ai vari Rickie Fowler, Bubba Watson, Brendon Todd, Patrick Reed e Bryson DeChambeau.

Il percorso del Detroit Golf Club è un par 72 di 7340 yards, abbastanza abbordabile come testimoniano la media score di poco sopra il 70 e la vittoria l’anno scorso di Lashley che ha terminato a -25. I campi nel complesso sono due, nord e sud, entrambi disegnati da Donald Ross. Il torneo sarà disputato su quello nord. I fairway qui sono ricchi di alberi che delineano le traiettorie di volo, i green molto piccoli e preparati attorno al 12 di stimpmeter.



Foto: LaPresse