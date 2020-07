Ginnastica artistica, Copenhagen non ospiterà i Mondiali 2021! Si disputeranno altrove o verranno cancellati?

La Danimarca ha rinunciato all’organizzazione dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si sarebbe dovuta disputare dal 18 al 24 ottobre alla Royal Arena di Copenhagen, ma la Federazione Danese ha deciso di chiamarsi fuori per motivi non meglio precisati (potrebbero esserci ragioni economiche dovute alla pandemia).

La Federazione Internazionale ha espresso rammarico e delusione per questa scelta. Ora il Comitato Esecutivo della FIG deve decidere il da farsi: l’intenzione primaria è quella di indire un bando per trovare un nuovo Paese disposto a ospitare la manifestazione ma non è nemmeno da escludere l’ipotesi che la 50ma edizione dei Mondiali della Polvere di Magnesio venga cancellata, visto che il prossimo anno sono in programma le Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di una rassegna iridata individuale (senza le prove a squadre), l’ultima volta che i Mondiali e i Giochi si sono disputati nello stesso anno era il 1996.

Foto: Lapresse