Ginnastica, Thierry Pellerin arrestato per crimini sessuali su minori: il 22enne canadese inseguiva il pass olimpico

Thierry Pellerin è stato arrestato la scorsa settimana con l’accusa di crimini sessuali nei confronti di due bambini, di 10 e 12 anni, tra settembre 2019 e giugno 2020. Il ginnasta canadese, specialista al cavallo con maniglie e partecipante ai Mondiali casalinghi di Montreal 2017, è apparso in videoconferenza davanti a un tribunale lo scorso venerdì ed è stato rilasciato in libertà vigilata dopo aver pagato la cauzione. Il 22enne, non convocato per gli ultimi due Mondiali, si dovrà ripresentare in tribunale il prossimo 11 settembre e non potrà contattare in alcun modo le vittime in questo periodo.

La polizia ha iniziato le indagini il mese scorso e ha accertato che Pellerin deteneva del materiale pedopornografico, avrebbe adescato i minori sui social network. Il ginnasta stava cercando la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo attraverso la Coppa del Mondo ma, con una sola tappa al termine della competizione, era già matematicamente tagliato fuori dalla rincorsa verso il pass a cinque cerchi.

Foto: profilo Facebook Thierry Pellegrin

Fonte: Marca