Genoa-Napoli oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La 4a giornata della Serie A 2023/2024 si avvicina sempre di più. Tra qualche ora si scenderà in campo dopo due lunghe settimane di sosta in cui sono state impegnate le varie Nazionali. Adesso, però, è tempo di rivedere in azioni i giocatori con le maglie dei propri club. Alle 15.00 Juventus e Lazio apriranno le danze; a continuare questo valzer di big match ci penseranno poi, alle 18.00, Inter e Milan mentre a chiudere, alle ore 20.45, troveremo il Genoa di Alberto Gilardino e il Napoli di Rudi Garcia.

In questo sabato 16 settembre, i liguri, ospiteranno al Ferraris i campioni d’Italia in carica e ci si aspetta una sfida estremamente affascinante. I rossoblù nelle prime tre uscite stagionali dopo il ritorno in massima serie, hanno raccolto 3 punti, figli di una vittoria e due sconfitte. A piegare il Genoa, alla prima di campionato, ci ha pensato la Fiorentina con un netto 1-4. Poi è arrivato l’inaspettato successo dell’Olimpico contro la Lazio per 0-1 (decisiva la rete di Retegui) e, infine, un’altra sconfitta prima della sosta: un 1-0 di misura da parte del Torino.

E non solo Gilardino e i suoi vorranno riscattarsi perché il Napoli, in tre gare giocate, ha racimolato 6 punti. Nel corso delle prime due giornate i partenopei, hanno facilmente superato Frosinone e Sassuolo mentre lo scorso 2 settembre al Maradona, è arrivata una sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri per 1-2. Osimhen e compagni fremono: con il Genoa proveranno a conquistare un +3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Genoa-Napoli, match valido per la 4a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). La diretta streaming invece, avverrà su NOW, Sky Go, DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Indisponibili: Messias, Vogliacco

Squalificati:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Indisponibili:

Squalificati:

