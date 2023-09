A che ora Genoa-Napoli? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

Il Napoli torna in campo nel sabato della quarta giornata di Serie A 2023-2024. Gli azzurri saranno impegnati domenica sera allo stadio Marassi di Genova per affrontare il Genoa di Alberto Gilardino, appena ritornato in massima serie dopo una stagione di inferno in B e fermo a tre punti in classifica.

I campioni d’Italia devono cancellare la brutta prestazione vista due settimane fa contro la Lazio: un ko brutto per come è arrivato, con una squadra parecchio in confusione soprattutto negli ultimi trenta minuti di partita e incapace di reagire dopo il gol del 2-1 di Kamada. Ora c’è bisogno di fiducia in vista del debutto in Champions League contro il Braga.

Ma i rossoblù non vorranno fare sicuramente da vittime sacrificali. Dopo il debutto horror con la Fiorentina, mister Gilardino si è riconvertito al 4-3-2-1; un ‘albero di natale’ di ancelottiana memoria, ottenendo una importante vittoria in casa della Lazio ed un ko all’ultimo secondo contro il Torino, passato soltanto grazie ad un gol di Radonjic.

Il match tra Genoa e Napoli, valido per la quarta giornata di campionato, si svolgerà allo Stadio Marassi di Genova il prossimo 16 settembre dalle ore 20.45 e sarà trasmesso in tv su Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Sport Calcio (202 Sky), Sky Sport 4K (213 Sky) e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN.

CALENDARIO GENOA-NAPOLI SERIE A 2023-2024

Sabato 16 settembre

