F1, AlphaTauri ufficializza la sua line-up in vista del 2024: confermati Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda

AlphaTauri conferma la propria line-up in vista del Mondiale di Formula Uno 2024. Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, infatti, saranno i piloti della scuderia di Faenza anche per la prossima stagione. Un annuncio che non si può certo definire “a sorpresa”, ma che va a spegnere i sogni di Liam Lawson proprio nel suo momento migliore. Per il neozelandese il futuro parla di ruolo da terzo pilota.

Il team romagnolo si prepara per una annata di vera e propria rivoluzione. Cambierà il nome della scuderia, il main sponsor e arriverà Laurent Mekies come nuovo team principal, ma come si è visto non cambieranno i piloti. Nel caso dei pilota giapponese si tratterà del quarto anno nel team di Faenza, mentre nel caso di Daniel Ricciardo prenderà il via la sua prima annata vera e propria con AlphaTauri.

Le parole di Yuki Tsunoda: “Non vedo l’ora di continuare a lottare e a collaborare con la squadra e con Daniel. Ovviamente, spingerò al massimo per il resto della stagione e oltre, per progredire come pilota. Sono grato alla Red Bull e alla Honda, per aver continuato a sostenermi e a credere in me, e sono molto felice e grato di continuare la partnership”.

Le dichiarazioni di Daniel Ricciardo: “Sono entusiasta di guidare di nuovo con Yuki il prossimo anno e di continuare il viaggio con la Scuderia AlphaTauri. Dopo i progressi già compiuti e i piani per il futuro, è un momento entusiasmante per la Scuderia. Stiamo costruendo ed è una sensazione fantastica. C’è molto lavoro da fare, ma stiamo andando nella giusta direzione e c’è molto da guardare avanti. Avanti con il 2024!”.

Il commento di Franz Tost, team principal di AlphaTauri: “Il prossimo anno il regolamento tecnico rimarrà in gran parte invariato. Ed era quindi logico puntare sulla continuità anche nella formazione dei piloti. Sono molto soddisfatto dello sviluppo che Yuki ha mostrato negli ultimi due anni e mezzo con la nostra squadra e con la grande esperienza di Daniel nelle gare avremo una delle coppie di piloti più competitive sulla griglia nel 2024. Peter Bayer e Laurent Mekies avranno un’ottima coppia per iniziare la nuova stagione nella giusta direzione. Per quanto riguarda Liam, che ha impressionato tutti nelle sue gare finora, aiuterà sicuramente la squadra nel suo ruolo di sviluppo come terzo pilota, e sono sicuro che avrà presto un futuro in Formula Uno”.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti