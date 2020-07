FOTO Valentino Rossi in pista, il Dottore si allena con la Ferrari 488 GT3 a Misano: verso l’inizio del Mondiale MotoGP

Manca poco più di una settimana all’inizio del Mondiale MotoGP, in programma nel weekend del 17-19 luglio col GP di Spagna a Jerez de la Frontera. Valentino Rossi si sta preparando per una nuova stagione in sella alla sua Yamaha ma nel frattempo non sta con le mani in mano ed è tornato in pista proprio oggi sul circuito di Misano. Il Dottore ha deciso di guidare la Ferrari 488 GT3 del Team Kessel, quella già utilizzata durante alcune competizioni endurance negli ultimi anni (l’ultima è stata la 12 Ore del Golfo lo scorso autunno).

Il nove volte Campione del Mondo ha commentato in questo modo sui suoi canali social: “Questa volta a Misano con 2 ruote in più! Che bella sensazione rimettersi la tutina bianca e risalire sulla ‘nostra’ Bestia“. Il centauro di Tavullia deve ancora uffficializzare quale sarà il suo futuro al termine di questa tormentata stagione, ma appare ormai certo che proseguirà la propria carriera trasferendosi alla Yamaha Petronas. Di seguito alcune FOTO dell’allenamento di Valentino Rossi al volante della Ferrari 488 GT3.

Foto: profilo Instagram Valentino Rossi