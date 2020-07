F1, Valtteri Bottas vicino al rinnovo con la Mercedes! Il finlandese è pronto a firmare per il 2021

Tutto sembrava portare verso l’approdo in Mercedes di George Russell per quanto riguarda il Mondiale 2021 di Formula Uno, ma Valtteri Bottas, ancora una volta, sembra essersi meritato sul campo, o per meglio di dire in pista, la permanenza nel team che sta dominando questa era della massima categoria del motorsport. Secondo quanto riportato da motorsport.com, infatti, il finlandese sarebbe ad un passo dal prolungare di un’altra stagione il suo contratto con il team di Brackley che, va ricordato, si conclude al termine di questa annata.

Sta per arrivare, quindi, il quarto rinnovo consecutivo con le Frecce d’argento (anche se con il cambio di livrea ormai si possono chiamare Frecce nere) per il trentunenne nativo di Nastola che dopo due prove di questo campionato rimane in vetta alla classifica generale, pronto a vendere cara la pelle nei confronti del vicino di box Lewis Hamilton, in quello che si annuncia come un nuovo inevitabile derby in casa Mercedes (visto lo strapotere messo in mostra dalle W11) per quel che riguarda la corsa al titolo iridato.

Cosa ha fatto cambiare idea a Toto Wolff e alla dirigenza anglo-tedesca? Fino a qualche settimana fa, come detto, sembrava già segnata la strada di George Russell sulla W12, mentre Valtteri Bottas avrebbe dunque dovuto trovare un nuovo sedile in una griglia che proponeva ben poche chance di livello. A cambiare le carte in tavola sono state diverse situazioni, iniziando dallo stop di quattro mesi per colpa dell’emergenza sanitaria globale che non ha permesso al giovane inglese di mettere fieno in cascina con belle prestazioni al volante della Williams. Questo fatto, unito all’ottimo inizio di stagione di Bottas, ha nuovamente consolidato la figura del vincitore del Gran Premio d’Austria che, ancora una volta, si sta dimostrando un pilota veloce, solido e uomo squadra. Il gradimento di Lewis Hamilton, ovviamente, ha fatto il resto.

Vedremo, a questo punto, quando sarà dato l’annuncio ufficiale del rinnovo di Valtteri Bottas in Mercedes per il 2021. Un grande traguardo per il finnico che ora si potrà concentrare solamente sulla pista e sul sogno iridato.

Foto: Lapresse