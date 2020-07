F1, Toto Wolff su rinnovi dei piloti in Mercedes: “Non abbiamo fretta, agiremo diversamente rispetto alla Ferrari”

La stagione della F1 ha preso il via finalmente, dopo una lunga attesa. In Austria, quest’oggi, si stanno tenendo le prime prove libere, ma non è solo l’attualità a tenere banco. In casa Mercedes, al di là di una W11 che va fortissimo, la questione rinnovi è uno degli aspetti che suscita grande curiosità.

Come è noto, alcuni team si sono mossi con grande anticipo: uno su tutti la Ferrari, che ha deciso di interrompere il rapporto con il tedesco Sebastian Vettel al termine della stagione. Nel 2021 sarà lo spagnolo Carlos Sainz a prendere il posto del teutonico sotto l’insegna del Cavallino Rampante e questa decisione della Rossa non ha lasciato indifferente Seb, che in conferenza stampa ieri ha sottolineato come da parte di Mattia Binotto vi sia stata solo la comunicazione della decisione e nessuna trattativa per il possibile rinnovo.

Un effetto domino che ha visto anche l’addio alla Renault dell’australiano Daniel Ricciardo, accasatosi in McLaren al posto di Sainz. Da questo punto di vista, la scuderia di Brackley prende tempo e non intende fare annunci di questo tipo, almeno per il momento, perché vuole evitare di avere una situazione nella quale un pilota possa gareggiare per la propria squadra, ma sarà poi destinato ad andar via. Come ha ammesso il Team Principal Toto Wolff, ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo fretta nella scelta, non vogliamo trovarci nella stessa condizione della Ferrari con un pilota partente“, le parole del manager austriaco.

Pertanto, per sapere ufficialmente il destino di Lewis Hamilton e soprattutto del finlandese Valtteri Bottas a Brackley bisognerà aspettare ancora.

Foto: LaPresse