F1, parlano i piloti Racing Point. Perez: “Contento del sesto posto in griglia di partenza”; Stroll: “Qualifiche positive, il team ha svolto un ottimo lavoro”

Dati alla mano, la Racing Point è stato il team ad aver migliorato maggiormente da una stagione all’altra sul Red Bull Ring, sede del primo round del Mondiale 2020 di F1. Sulla pista austriaca, infatti, sono andate in scena le qualifiche che hanno delineato la griglia di partenza del GP di domani. Ebbene, il messicano Sergio Perez e il canadese Lance Stroll hanno concluso rispettivamente al sesto e nono posto. Forse, un pizzico di delusione c’è per quello che la RP20 aveva fatto vedere nel corso delle prove libere, ma di sicuro la monoposto rosa sarà da osservare con attenzione in prospettiva gara. Come infatti i turni di prove hanno dimostrato, la vettura del team britannico è molto performante e la grande somiglianza con la Mercedes 2019 sta anche in questo. Non è un caso che tanti parlino di una versione “pink” della W10.

Di seguito le dichiarazioni dei due piloti:

Sergio Perez: “Sono contento del sesto posto in griglia di partenza: ho battagliato con Albon per il quinto, ma sfortunatamente è riuscito a precedermi. È stata una buona prestazione da parte del team: la macchina è stata costante e funziona bene, ho fatto un buon giro in Q3. Sono fiducioso per domani perché penso che il nostro ritmo di gara dovrebbe essere forte e saremo con gli altri per conquistare i punti, ma vedremo anche come si comporteranno tutte le altre squadre. Il primo giro è sempre un momento critico qui, ma se riusciamo a non avere problemi, penso che potremo fare bene”.

Lance Stroll: “È stata una qualifica positiva per la squadra ed entrambe le vetture in Q3 sono un ottimo modo per iniziare la stagione. Il team ha svolto un ottimo lavoro durante l’inverno per sviluppare una macchina competitiva. Nel mio giro in Q3 non ho commesso errori, ma so di poter ancora migliorare. Qui i distacchi sono ravvicinati perché la pista è corta e un paio di decimi fanno la differenza e possono costare caro. Siamo in una buona posizione comunque per fare punti domani”.

