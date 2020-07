F1, parlano i piloti Haas. Grosjean: “Sono molto fiducioso”; Magnussen: “Buone sensazioni, come squadra siamo più forti”

Quinta stagione in F1 alle porte per il Team Haas, chiamato a riscattare un pessimo 2019 concluso in nona posizione nel campionato costruttori. La scuderia americana sembra essere entrata in una spirale negativa di prestazioni e soprattutto di risultati a causa di una competitività progressivamente in calo e delle frizioni in pista tra i due piloti titolari. Alla vigilia della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria, primo round del Mondiale di F1 2020, il francese Romain Grosjean ed il danese Kevin Magnussen hanno risposto ad alcune domande dei media nella conferenza stampa di presentazione del weekend.

Grosjean, al quinto anno nel team a stelle e strisce, ha raccontato come ha trascorso gli ultimi mesi lontano dalle gare: “Ovviamente sono stato parecchio a casa cercando di tenermi al sicuro. Ho cercato di aiutare i miei bimbi con la scuola, magari non sono il migliore al mondo in queste cose ma ci ho provato. Siamo fortunati perché dalle nostre parti il lockdown non è stato così severo e siamo potuti uscire”. Il transalpino si è poi focalizzato sugli aspetti legati alla competizione e al potenziale della macchina: “Portare degli aggiornamenti è sempre bello, ma è importante massimizzare il pacchetto. Sono molto fiducioso, la squadra ha trovato un modo migliore per comprendere i problemi della macchina e per sintonizzarsi con noi piloti. Ci è voluto un po’ di tempo, ma adesso abbiamo capito come affrontare questi processi e siamo convinti di essere in una situazione migliore rispetto all’anno scorso. La mia fiducia si basa su tutto quello che ho visto all’interno del team dal 2016, su come abbiamo affrontato i problemi. Abbiamo provato diverse cose sulla macchina e non siamo andati a caccia del giro veloce durante i test“. In conclusione, l’ex pilota Lotus ha parlato del suo rapporto con il team principal altoatesino Gunther Steiner: “Questa domanda ce la fanno sempre, da Netflix avete potuto vedere come vanno le cose. Lui dice sempre la verità, si parla e poi si volta pagina. Ci siamo tenuti in contatto in queste settimane e il rapporto va vanti da molti anni ed è molto buono. Vive le gare con grande emozione”.

Per quanto riguarda invece Kevin Magnussen si tratterà della quarta stagione consecutiva in Haas. Il 27enne nativo di Roskilde ha raccontato i suoi ultimi mesi di lockdown e allenamenti: “Per certi versi è stato un periodo positivo. C’è stato modo per riposare, anche se sono uno che ha sempre bisogno di fare qualcosa. Ma è stato interessante vedere cosa viene in mente di fare quando sei costretto a fare nulla. Ho costruito una casa di legno per mia nipote, ad esempio. E’ stato divertente. Poi, con la riapertura, sono tornato sul go kart e così ho ripreso ad allenarmi”. Grande fiducia in vista dell’inizio della stagione nonostante le difficoltà della passata stagione: “Dopo i test avevamo buone sensazioni, siamo ottimisti, dobbiamo solo vedere in quale posizione saremo rispetto agli altri. Abbiamo imparato parecchie cose dallo scorso anno, tutto il processo che abbiamo attraversato è stata una sofferenza che ci ha rafforzato. Come squadra siamo più forti, il team ha continuato a lavorare, prendendo delle decisioni, alcune anche difficili. Questa macchina sembra piuttosto diversa e speriamo di poterlo dire anche sabato dopo le qualifiche. Una previsione sul piazzamento in griglia è prematura. Sarà emozionante, ho le stesse sensazioni che di solito ho prima del via in Australia”. Anche Magnussen ha risposto ad una domanda sul suo rapporto con Steiner: “Ha una grande passione ed è anche una persona molto spiritosa. Abbiamo avuto alti e bassi, ma questo credo valga per tutti. Io sto benissimo con questa squadra e con lui. Ci chiama ogni settimana per sapere come stiamo, è una brava persona e si preoccupa sempre per noi”.

