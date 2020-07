Antonio Giovinazzi, GP Austria 2020 F1: “Spero che l’Alfa Romeo risolva i problemi. Mi concentro sul mio lavoro”

Antonio Giovinazzi si appresta a vivere la sua seconda stagione completa nel Mondiale F1, il pugliese sarà al volante dell’Alfa Romeo e proverà a fare del suo meglio accanto al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota italiano è stato nella lista finale dei possibili sostituiti di Sebastian Vettel alla Ferrari ma il Cavallino Rampante gli ha preferito lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren). Il 26enne incomincerà quest’annata tormentata durante il weekend: al Red Bull Ring andrà in scena il GP d’Austria 2020, prima tappa di questo particolare campionato caratterizzato dall’emergenza sanitaria.

Antonio Giovinazzi ha parlato in occasione della conferenza stampa andata in scena a Zeltweg e si è soffermato su come ha trascorso la quarantena: “Dopo l’Australia sono tornato a Montecarlo dove vivo, anche perché era ancora tutto aperto. Poi ho trascorso più di un mese lì, mi sono trovato a cucinare e a pulire la casa, non è stata una condizione ideale, ma non c’è stato nulla di speciale. Poi sono tornato nel Sud Italia ed è stato bello passare del tempo con la mia famiglia, anche perché penso che quest’anno sarà difficile avere del tempo“.

Al pugliese è stato chiesto se l’Alfa Romeo riuscirà a risolvere i problemi avuti lo scorso anno e ha risposto in maniera chiara: “Lo spero, difficile dirlo. Abbiamo fatto i test a Barcellona, poi a Melbourne dovevamo capire la nostra situazione ma non ci siamo riusciti. Domani potremo avere delle idee sul passo gara, speriamo di poter risolvere i problemi avuti lo scorso anno“.

Il 26enne avrà sicuramente pressione e la concorrenza alle spalle non manca: “Credo che ogni anno ci sia pressione, per me è simile all’anno scorso. Ho sempre saputo che ci sono tanti giovani piloti, soprattutto nell’Academy Ferrari, ma mi concentro sul mio lavoro e non c’è tempo per vedere gli altri“. L’anno scorso si fece tagliare i capelli quando conquistò i suoi primi punti in F1, quest’anno cosa succederà? “Quest’anno la scommessa è diversa, di sicuro non taglierò i capelli. Per ora non posso rivelarla“.

