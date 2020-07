F1, come avverrà la premiazione? Niente inni e strette di mano: coppe da ritirare al banco. E non solo…

La pandemia ha sconvolto la vita di tutti quanti noi negli ultimi mesi e ci sta obbligando al rigido rispetto del distanziamento interpersonale e all’osservanza di rigidi protocolli di sicurezza proprio per contenere il rischio contagio. Si sta ripartendo con grande attenzione e anche lo sport riparte dopo essere rimasto fermo troppo a lungo, il Mondiale F1 2020 scatterà nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria: sarà il Red Bull Ring a ospitare l’inizio del campionato ma ovviamente anche la F1 non sarà più come prima dell’emergenza sanitaria, in ogni Gran Premio bisognerà osservare un rigido protocollo sanitario.

Cambierà radicalmente anche la premiazione. Ross Brawn è stato molto chiaro alla vigilia della ripresa del campionato: “La procedura del podio non può essere svolta come accadeva prima, ma stiamo cercando di fare qualcosa sulla griglia dopo la gara: un’opzione sarebbe quella di allineare le monoposto in pista con i piloti che si fermerebbero di fronte alle vetture. Non possiamo consegnare i trofei, dato che non si può avere qualcuno nelle immediate vicinanze che consegna un premio, ma ci abbiamo lavorato, abbiamo piani e procedure, stiamo esaminando come consegnarlo in TV”.

Loading...

Loading...

Dunque non ci sarà più la classica celebrazione sul podio con tanto di inni. Non ci sarà la consegna dei trofei, probabilmente le coppe dovranno essere ritirate individualmente direttamente da un banco, senza abbracci e strette di mano, rispettando la distanza interpersonale. Ne sapremo di più direttamente domenica pomeriggio al termine del GP d’Austria.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse