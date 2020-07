F1, Max Verstappen e una strategia che può mischiare le carte. Gomme medie per impensierire la Mercedes

Max Verstappen ci prova anche quest’anno. Dopo aver vinto le edizioni 2018 e 2019 del Gran Premio d’Austria, il portacolori della Red Bull ha provato a porre le basi per il tris in vista della gara di domani, con un terzo posto nel corso delle qualifiche odierne che, oggettivamente, era il massimo possibile visto lo strapotere delle Mercedes che, come ampiamente previsto, hanno piazzato un uno-due con Valtteri Bottas che, lui sì, ha sorpreso Lewis Hamilton per una manciata di millesimi.

Alle loro spalle, ad ogni modo, c’è proprio l’olandese che, oltre ad avere a disposizione una RB16 di ottimo livello (seconda solamente alle Frecce nere, ex d’argento) è stato in grado di piazzare la vera sorpresa di giornata. A cosa ci stiamo riferendo? Nel corso della Q2 il classe 1997 si è qualificato con le gomme medie a differenza di tutti i rivali che si sono presentati alla Q3 con le più attese gomme soft.

A questo punto il Gran Premio di domani prende tutta un’altra piega. Le Mercedes dovranno fare grande attenzione alla variabile-Verstappen. Il numero 33, infatti, potrà prolungare il primo stint a piacimento per sfruttare una seconda parte di gara con pneumatici più freschi. Potrà addirittura pensare alla strategia medie-soft? Molto complicato viste anche le temperature attese per la giornata di domani sulla pista della Stiria ma, proprio per questo, saranno i rivali a dover correre in difesa. Andiamo con ordine.

Al netto di una partenza senza intoppi, incidenti o problemi vari, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton dovranno portare le proprie gomme marchiate di rosso il più avanti possibile, per poi passare alle hard e concludere il Gran Premio. Le conseguenze saranno chiare: le W11 dovranno gestire e non spingere al massimo il primo stint oppure proveranno a creare un gap importante nei confronti di Max Verstappen? Il dubbio è amletico e solamente la bravura dei piloti potrà dirimere la questione, perchè l’imperativo sarà evitare il doppio pit-stop che spianerebbe la strada all’olandese che, inevitabilmente, ne effettuerà solo uno.

Dall’altra parte, invece, il vincitore delle ultime due edizioni al Red Bull Ring sa già che la sua strategia sarà media-hard per una corsa bilanciata senza portare all’estremo le proprie coperture. L’azzardo media-soft è, come detto, pressochè impensabile dato che le gomme marchiate di rosso non garantiscono più di una ventina di tornate, ma la capacità di essere gentile con gli pneumatici della RB16 è ben nota.

Max Verstappen, quindi, già oggi ha dato il via al suo Gran Premio d’Austria. L’oranje ha realizzato il primo colpo e ha messo sin da ora il bastone tra le ruote alle due Mercedes. Sarà sufficiente per puntare al successo? I rivali fanno paura sotto ogni punto di vista e il livellamento del gruppo potrebbe portare anche a inserimenti a sorpresa. Per quanto riguarda il numero 33 lui il suo l’ha già fatto. Starà a lui domani fare il resto, con gli avversari che gioco forza dovranno rispondere alla sua strategia.

Foto: Lapresse