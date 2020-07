F1, Mattia Binotto: “Ci siamo concentrati sulle novità, non abbiamo cercato il tempo nelle prove libere del venerdì”

Un sabato particolarmente piovoso quello di Spielberg (Austria), sede del secondo round del Mondiale 2020 di F1. Tanta acqua sul tracciato in questi minuti e si fa fatica a pensare che le prove libere 3 si possano disputare, visto che l’orario di inizio era previsto alle ore 12.00. In merito alle qualifiche, è tutto da verificare, visto che sono programmate alle ore 15.00. Nel caso in cui non si dovessero tenere, allora dalla direzione gara c’è l’indicazione di organizzare il time-attack domenica mattina, augurandosi ovviamente che il meteo sia favorevole. Le previsioni, in questo senso, confortano.

In Ferrari la situazione è da lavoro in corso. Dopo la brutta prestazione della settimana scorsa, la Rossa ha cercato di reagire introducendo degli sviluppi aerodinamici all’ala anteriore e nel fondo mentre, al posteriore, si è continuato ad utilizzare l’ala posteriore con profilo principale a “cucchiaio”. Se si confrontano i tempi con quelli ottenuti nel precedente weekend possiamo notare che, a livello cronometrico, c’è stato un miglioramento di 255 millesimi, frutto di un corpo vettura che genera maggior carico aerodinamico. Questo potrebbe dare una mano al tedesco Sebastian Vettel e al monegasco Charles Leclerc in condizioni di pista bagnata, visto che sull’asciutto il differenziale in termini di potenza rispetto alla concorrenza è ancora decisamente ampio.

A fornire una chiave di lettura in questo senso è stato il Team Principal Mattia Binotto: “Abbiamo portato alcuni pezzi nuovi, legati all’aerodinamica. Questi erano da testare. Così ci siamo concentrati su quelli, su un programma di controllo delle mappe aerodinamiche. Non avevamo un programma normale del venerdì, insomma. Abbiamo tenuto molto le gomme medie, invece di passare presto sulle Soft. Cercavamo la consistenza. Alla fine i tempi sul giro per noi non erano così importanti. Era più importante analizzare bene i dati, capire se le componenti funzionano come previsto e se stiamo andando avanti in termini di prestazioni. Penso che il set up delle prime libere di questo fine settimana non fosse perfetto, suppongo a causa del caldo. E secondo perché le nuove componenti devono essere comprese e, in qualche modo, adattate al set up. Dobbiamo lavorare per il resto del weekend sul nostro set up per ottimizzare l’equilibrio e le prestazioni della monoposto“, le sue parole (fonte: Motorsport.com).

Binotto ha poi sottolineato le differenti sensazioni al termine delle libere di ieri dei due piloti: “Le condizioni sono differenti. Vettel era molto in difficoltà il weekend scorso, mentre credo che ieri le cose siano andate molto meglio per lui. Penso abbia trovato il giusto feeling con il retrotreno della SF1000 in frenata. Credo invece che Leclerc non fosse troppo contento del bilanciamento della sua monoposto e dell’assetto. Mentre stavamo lavorando sul confronto aerodinamico non abbiamo lavorato molto per migliorare il suo bilanciamento e il suo assetto. Quindi sono sensazioni contrastanti, perché secondo lui avremmo dovuto migliorare, ma non siamo riusciti a farlo“.

A questo punto resta da capire quando si potrà girare…

Foto: LaPresse