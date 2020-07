F1, GP Stiria 2020: la direzione gara spiega che cosa accadrà in caso di pioggia nelle qualifiche. I vari scenari

Le previsioni a Spielberg (Austria) si sono confermate e Giove Pluvio è protagonista assoluto in questo secondo weekend del Mondiale 2020 di F1 in Stiria. La direzione gara, da questo punto di vista, è stata molto previdente rendendo noto il piano d’azione nel caso in cui le qualifiche non si possano disputare.

Ebbene, gli scenari sono diversi. Se le FP3 e il time-attack non dovesse tenersi quest’oggi, allora l’indicazione è quella di girare la domenica mattina per l’attacco al tempo e il meteo dovrebbe concedere una tregua. Come confermato dal Race Director Michael Masi, infatti, ci sono però altre opzioni. “Se non si potessero affrontare le qualifiche neanche la domenica mattina e nello stesso tempo le FP3 e il time-attack del sabato fossero stati cancellati, allora si prenderebbero in considerazione le FP2 per la griglia di partenza“.

Loading...

Loading...

In questo caso Max Verstappen partirebbe dalla pole-position domenica a precedere il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) e il messicano Sergio Perez (Racing Point). Lewis Hamilton si troverebbe in sesta piazza, mentre le due Ferrari sarebbero molto arretrate: Charles Leclerc partirebbe dalla nona casella, mentre Sebastian Vettel dalla 16ma. E’ da considerare anche l’eventualità delle FP3 disputate, a differenza delle qualifiche, e chiaramente in quest’ultimo caso sarebbe questo turno a definire la griglia. Tuttavia, la pioggia battente di questi ultimi minuti fa dubitare di ciò. Non resta che attendere gli sviluppi in merito.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse