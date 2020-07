F1, Kimi Räikkönen: “Gara frustrante, all’inizio si è attivato l’antistallo e alla fine abbiamo avuto problemi di consumo”

Kimi Räikkönen ha sfiorato la zona punti, concludendo undicesimo. Una tattica di gara brillante per il finlandese, che ha ritardato al massimo il pit-stop ed è riuscito a lottare per il decimo posto nonostante diversi inconvenienti. Il quarantunenne finlandese lo ha spiegato al canale streaming C more .

“È stata una gara piuttosto frustrante. Nel primo giro, subito dopo che le Ferrari si sono scontrate, mi si è attivato l’antistallo e ho avuto paura di dovermi ritirare. Fortunatamente la situazione si è risolta ben presto e ho potuto proseguire. Devo dire che sono stato soddisfatto del comportamento dell’auto durante la gara, l’assetto era buono e infatti ho recuperato. Purtroppo negli ultimi venti giri abbiamo avuto problemi di consumo. Sono stati folli, anziché correre dovevo guidare allo scopo di arrivare in fondo. Se non avessi dovuto tirare i remi in barca, forse avrei potuto provare a entrare in zona punti” ha detto il finnico.

Quindi, dopo il ritiro della scorsa settimana, Kimi è rimasto nuovamente a secco. Tuttavia quest’oggi si è piazzato davanti alle Haas, alle Williams, al compagno di squadra e all’Alpha Tauri di Gasly. Indubbiamente, Räikkönen è stato penalizzato dall’incidente avvenuto tra le Ferrari, poiché ha dovuto rallentare e l’inconveniente dell’antistallo gli ha fatto perdere parecchio tempo. Di sicuro il potenziale per entrare in zona punti c’è, bisogna solo riuscire a metterlo a frutto.

Ora ci si trasferirà in Ungheria, una pista completamente diversa da Zeltweg. A Budapest, il finlandese spesso e volentieri è stato protagonista, salendo a più riprese sul podio. Però per ambire alla zona punti sarà fondamentale qualificarsi bene, il che potrebbe essere un handicap considerando come l’Alfa Romeo sia solita andare meglio in gara che in prova.

Foto: La Presse