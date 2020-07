F1, incidente Leclerc-Vettel in Stiria diverso da quello a Interlagos? In Austria un confronto su basi differenti

Una domenica e un weekend decisamente problematico per la Ferrari. In Stiria, sede del secondo round del Mondiale 2020 di F1, la chiosa del Cavallino Rampante è stata da film dell’orrore: incidente fratricida tra i due alfieri di Maranello Charles Leclerc e Sebastian Vettel, corsa finita dopo un giro. Un epilogo amaro, da associare ai guai tecnici con cui deve convincere la coppia di piloti, ricordando la decima e quattordicesima casella di partenza del GP.

L’accaduto fa emergere una storia passata piuttosto turbolenta tra i due in pista e il pensiero va all’incidente di Interlagos dell’anno passato, quando il tedesco e il monegasco si toccarono, danneggiando irreparabilmente le proprie monoposto. Domanda: il crash austriaco è su basi simili? Risposta: “No”. E’ evidente che sempre di incidente tra due compagni di squadra parliamo, ma è altrettanto chiaro che le motivazioni siano diverse.

Se motivi agonistici e di dualismo si potevano legare all’episodio brasiliano, lo stesso non si può dire per quanto accaduto sul Red Bull Ring. Ciò che ha spinto Charles ad azzardare un sorpasso impossibile è stato il desiderio di recuperare più posizioni in breve tempo, peccando di impazienza. Pertanto, c’entra poco la presenza di Seb in quella circostanza, in quanto la lotta non era con lui, ma tutti quei piloti che precedevano il ragazzo nativo nel Principato. Per questo, il chiarimento tra i due e le scuse di Leclerc sono la logica conseguenza di quanto accaduto, mentre a Interlagos il contesto in se per sé era diverso anche per un altro dato importante: la prestazione della monoposto.

In Brasile, le due macchine lottavano per centrare un podio eventuale, mentre in Stiria si sono ritrovate nelle retrovie a rivaleggiare con macchine fino al 2019 distanti anni luce. Di conseguenza, l’errore del monegasco ha anche i connotati della “frustrazione”.

