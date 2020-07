F1 in tv, orari GP Stiria 2020: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky

Tempo di far parlare i cronometri per quel che riguarda il Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno. Dopo il venerdì dedicato alle prime due sessioni di prove libere sul tracciato del Red Bull Ring, sulla pista austriaca tutto è pronto per un sabato di grandissima importanza. Ci penserà il meteo a rovinare tutto? Le previsioni parlano di precipitazioni intense nel corso del pomeriggio per cui c’è addirittura la possibilità che le qualifiche vengano spostate a domattina. Vedremo cosa deciderà la FIA. Si inizierà ad ogni modo con il consueto antipasto, ovvero la terza sessione di prove libere delle ore 12.00 quindi, dalle ore 15.00, toccherà alle qualifiche.

Una settimana fa la griglia venne dominata dalle due Mercedes (salvo poi l’arretramento di Lewis Hamilton di tre posizioni per avere ignorato le bandiere gialle nel corso della Q3) e la sensazione è che anche oggi il team di Brackley possa fare la voce grossa sul giro secco. Red Bull, Ferrari, McLaren e Racing Point sono pronte a sgomitare per farsi largo, contando che anche il meteo potrebbe metterci lo zampino. Sembra che la pioggia farà capolino tra i monti della Stiria, per cui ci attendiamo un sabato davvero da non perdere.

IN TV – Il sabato del Gran Premio della Stiria 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201).

Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse le differite delle qualifiche dalle ore 18.30 (dalle 18.00 si inizierà con lo studio tv).

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

Programma Gran Premio della Stiria F1 2020

Sabato 11 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.30 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Repliche qualifiche su Sky Sport F1: ore 18.15, 20.30, 00.00

Foto: Lapresse