F1, GP Stiria 2020: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche

Oggi sabato 11 luglio si disputano le qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Il weekend sul circuito di Zeltweg entra nel vivo dopo le prove libere di ieri, si preannuncia grande spettacolo in Austria ma attenzione al meteo perché le previsioni sono tutt’altro che confortanti: è annunciata pioggia al 90% di probabilità, previsti anche scrosci importanti e temporali che potrebbero costringere gli organizzatori a rinviare le qualifiche a domenica mattina prima delle qualifiche o addirittura a cancellare il turno tenendo validi i tempi della FP2 per definire la griglia di partenza della gara di domenica.

In caso di regolare disputa delle qualiiche, la Mercedes resta comunque la grande favorita della vigilia con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton ma attenzione a Max Verstappen, desideroso di riscatto al volante della Red Bull e capace di realizzare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere. Le Ferrari hanno portato tante novità e le hanno testate durante il venerdì, Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno dare risposte molto importanti. Attenzione alle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll che sembrano indiavolati, da tenere in considerazione le McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris (dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8.

CALENDARIO QUALIFICHE GP STIRIA F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 11 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP STIRIA F1 2020: COME VEDERLE IN TV E IN STREAMING?

PROVE LIBERE 3:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.30.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.15, 20.30, 00.00, 02.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

